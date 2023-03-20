В ГУБОПиК рассказали, к кому из белорусов приходят с обысками в первую очередь

Опубликовано: 20.03.2023 13:07 , Обновлено: 20.03.2023

Заместитель начальника ГУБОПиК Михаил Бедункевич рассказал, к кому из белорусов сотрудники МВД приходят с обысками после произошедшего на аэродроме в Мачулищах.

«Мы обращаем внимание в первую очередь на связи лиц, которые попали в поле зрения после этого инцидента [в Мачулищах]», — сказал он в эфире гостелеканала СТВ.

И добавил: «которые, возможно, дали согласие на выполнение каких-то заданий, которые могут быть членами скрытых ячеек по взаимодействию с зарубежными центрами принятия решений, которые давали определенные задания на экстремистскую, террористическую деятельность на территории Республики Беларусь. Для проведения актов диверсии, террористических актов».

Также замначальника ГУБОПиК заявил, что в 2020-м году, сотрудники « наблюдали случаи спонтанно возникших [подпольных] цехов», где «в кустарных условиях производилась символика», «которая потом использовалась при незаконных массовых мероприятиях, при массовых беспорядках». По его словам, сейчас есть «единичные случаи изготовления такой символики».

Напомним, ранее в пресс-службе МВД сообщили, что в последнее время сотрудники ГУБОПиК проводят порядка 20 обысков в сутки в жилье белорусов в поисках “лиц, поддерживающих антигосударственные взгляды”.

В МВД сообщили о 20 обысках квартир белорусов каждые сутки. Что происходит?

Кроме того, в ГУБОПиК заявили, что «отрабатывают» связи воюющих в Украине белорусов с их родственниками и знакомыми.

В ГУБОПиК сообщили об «отработке» родственников и знакомых белорусов, воюющих в Украине