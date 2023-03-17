В МВД сообщили о 20 обысках квартир белорусов каждые сутки. Что происходит?

Опубликовано: 17.03.2023 14:14 , Обновлено: 14.03.2024

В пресс-службе МВД сообщили, что в последнее время сотрудники ГУБОПиК проводят порядка 20 обысков в сутки в жилье белорусов в поисках "лиц, поддерживающих антигосударственные взгляды".

В МВД рассказали, что их интересуют, не только воюющие в Украине белорусы, но “и их родственники и знакомые”. “В профилактическую работу по этому направлению активно включены участковые инспекторы милиции”, - заявили в МВД.

По словам представителей МВД, участковые ходят по квартирам граждан, “привлекавшихся ранее к ответственности за совершение правонарушений экстремистского и протестного характера”, чтобы напомнить им о необходимости соблюдения законодательства. “В сфере интересов участковых - образ жизни этих людей, занятость, окружение”, - сообщили в МВД.

Там отчитались, что только за последнюю неделю “к административной ответственности привлечены около 100 человек”, а по результатам разбирательства участковых инспекторов было “возбуждено более 20 уголовных дел в отношении лиц, совершивших преступления экстремисткой направленности”.

В МВД пообещали, что продолжат “работу в данном направлении” всеми подразделениями органов внутренних дел.