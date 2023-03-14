В ГУБОПиК сообщили об «отработке» родственников и знакомых белорусов, воюющих в Украине

Опубликовано: 14.03.2023 09:40 , Обновлено: 14.03.2023

В ГУБОПиК МВД 14 марта сообщили, что «отрабатывают» связи воюющих в Украине белорусов с их родственниками и знакомыми.

Там утверждают, что находящиеся за границей «участники экстремистских и террористических организаций, таких как Полк Калиновского и прочих вооруженных формирований» разрабатывают планы по «дестабилизации обстановки» в Беларуси.

«При этом могут быть использованы наемники и лица, прошедшие обучение в лагерях подготовки на Западе», — считают в ГУБОПиК.

Там отметили, что в Беларуси у названных людей «остались связи», например родственники и знакомые, «которые образуют скрытые ячейки содействия преступной деятельности и вербовке граждан для участия в вооруженных действиях на территории Украины».

По данным МВД, с начала 2022 года за попытку выезда из Беларуси «для вступления в военизированные формирования в качестве наемников» привлекли к уголовной ответственности 11 человек.

В ГУБОПиК заявили, что «связи» воющих в Украине белорусов «зафиксированы и системно отрабатываются на предмет подрывной деятельности внутри страны и оказания содействия зарубежным радикальным инициативам».

Напомним, что «Полк имени Кастуся Калиновского», который сформировали из белорусов и который воюет на стороне Украины против России, является подразделением Вооруженных сил Украины. МВД Беларуси объявило его экстремистским формированием в конце сентября 2022 года.

Позже Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело на бойцов полка и назвал их «неофашистской группировкой».

А в КГБ в ноябре 2022 года сообщили, что в Беларуси задержали мужчин, которые намеревались присоединиться к «полку Калиновского».