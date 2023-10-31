Литовские таможенники предупредили, что в ноябре очереди на границе с Беларусью станут двигаться медленнее. Почему?

Опубликовано: 31.10.2023 22:38 , Обновлено: 31.10.2023

Таможенный департамент Министерства финансов Литвы 31 октября объявил, что с ноября могут увеличиться сроки таможенного оформления экспортных процедур (а следовательно – и вырасти очереди на границе). Это связано с усилением контроля за ввозом в Беларусь и соседнюю Россию санкционных товаров.

Как пояснили литовские таможенники, с ноября они планируют тщательнее проверять правильность классификации вывозимых товаров, чтобы «снизить риск попадания подсанкционных товаров на внутренний рынок России и Беларуси», например, посредством их оформления как товаров, на которые санкции не распространяются.

Поскольку усиление контроля на таможне сопряжено с увеличением сроков таможенного оформления, бизнесменам при декларировании товаров рекомендовали описывать их как можно более подробно – «чтобы по описанию товаров можно было однозначно выявить их свойства, от которых зависит классификация товаров». Предпринимателей также попросили представлять документы, обосновывающие свойства вывозимых товаров и их характеристики.

Какая ситуация с очередями на границе с Литвой?

Отметим, что белорусские таможенники на протяжении всей прошлой недели рапортовали об огромных очередях на границе с Литвой, называя литовское направление самым загруженным, а ситуацию в пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза в целом - «критической».

«За последние сутки литовские контролирующие службы оформили на въезд в свою страну из Беларуси не более 40% грузовиков от возможного количества, а отдельно через пункт пропуска «Мядининкай» (сопредельный с белорусским – «Каменный Лог») - всего лишь 20%», - рассказали в Государственном таможенном комитете Беларуси 31 октября.

По данным ведомства, число автомобилей, ожидающих выезда в Литву в «Беняконях» «в разы превышает допустимые нормы» - там скопилось порядка 750 грузовиков. В «Каменном Логе», у которого самая большая пропускная способность на белорусско-литовской границе, в очереди, по данным белорусского ведомства, стоят более 450 автомобилей.

Напомним, ранее литовские пограничники рассказали, почему в последнее время очереди на границе с Беларусью стали больше, а досмотр дольше. По их словам, дело не только в закрытых пунктах пропуска (ранее власти Литвы приняли решение закрыть КПП «Лоша-Шумскас» и «Видзы-Твярячус»).

В Литве рассказали, почему на границе с Беларусью теперь километровые очереди. Когда рассосутся?