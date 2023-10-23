Украинцы создали на границе с Беларусью отряды современных тачанок. Что там делают?

🎥 Видео

Опубликовано: 23.10.2023 16:48 , Обновлено: 23.10.2023

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил 23 октября в своем телеграм-канале, что на севере Украины появились новые мобильные огневые группы. В качестве подтверждения, он показал видео.

Выглядят они как внедорожники с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Но их цели не наземные. Такие отряды призваны защищать небо Украины от воздушных целей - российских БПЛА.

“Днем и ночью в режиме 24/7 эти экипажи отправляются на задачи по уничтожению воздушных целей врага. Зенитные пулеметные установки - это адекватный ответ врагу на его стратегию по истощению нашей системы противовоздушной обороны”, - рассказал Наев, уточнив, что россияне рассчитывают, что украинцы будут тратить дорогостоящие ракеты ПВО на дешёвые беспилотники, начиненные взрывчаткой.

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Украинский генерал рассказал, что для вооружения таких отрядов используются иностранные образцы.

По всей видимости, такие отряды в большей степени будут размещаться не только рядом с границей Беларуси, а на границе с Брянской и Курской областями РФ. Откуда российские войска осуществляют налеты “шахедами” на украинские объекты.

Ранее Телеграф сообщил, что на границе Украины и Беларуси за прошедшую неделю украинские военные заложили более 2 тыс. противотанковых мин. Такую информацию озвучил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев.