НАТО начало переброску военной техники к границам Беларуси — Генштаб

Опубликовано: 28.03.2024 07:40 , Обновлено: 28.03.2024

Заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Андрей Богодель в эфире белорусского телевидения заявил, что страны НАТО перебрасывают вооружение и технику к границам Беларуси. По его словам, в конце мая-июне концентрация войск будет максимальной.

Андрей Богодель отметил, что соседние с нашей страной государства активно “бряцают оружием” и проводят множество различных учений. Он заявил, что на западе Беларуси происходит эскалация: страны-соседи республики милитаризируются и проводят бесконечные учения.

“Я не говорю про операции, которые они бесконечно проводят, где якобы под предлогом ротации перебрасывают своё вооружение, военную технику. Они уже наплевали на конституции всех соседних стран, я про это говорить не буду. Эти страны уже находятся в состоянии оккупации”, — подчеркнул замначальника факультета Генштаба Военной академии.

Он обратил внимание, что в конце мая-июне будет достигнута максимальная концентрация войск и возможны “какие-то очень серьёзные провокации и ультиматумы”.

По его словам, Александр Лукашенко проверил выполнение задач военными на Ошмянском направлении не просто так. Богодель объяснил, что данное направление граничит с Литвой и Латвией, и является самым коротким путём к Минску без серьёзных барьеров.

Он считает, что в связи с этим есть три опасности: террористическая, диверсионная и провокационная военная деятельность.

“Чтобы провести операцию и пройти сквозь Беларуси, выйти к Минску, достаточно будет при темпе 20-25 километров в сутки — порядка одной недели. Поэтому это направление защищает наиболее подготовленное гвардейское соединение”, — подчеркнул Андрей Богодель в эфире телеканала “ОНТ”.

Что говорят в Польше и Литве?

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о том, что планирует увеличить количество военных на границе с Беларусью, Украиной и Литвой. Подобные меры политик пообещал ввести в связи с увеличением числа незаконного пересечения границы.

По его словам, в последнее время наблюдался «рост попыток незаконного пересечения», [link href=“https://www.pap.pl/aktualnosci/szef-mon-bedzie-wiecej-wojska-w-przygranicznych-wojewodztwach-0” target=“_blank” rel=“noopener”] пишет [/link] издание PAP. Косиняк-Камыш добавил, что с 2021 года со стороны Беларуси продолжается «миграционное давление», а за три месяца 2024 года пограничники зафиксировали более 2300 нелегальных попыток въезда на территорию ЕС.

«Мы будем защищать каждый клочок земли» — Глава Минобороны Польши пообещал увеличить количество военных на границе с Беларусью

Литовская армия объявила о подготовке к крупнейшим военным учениям в истории независимой Литвы, которые получили название “Гром 2024”. Для участия в них из запаса планируют призвать более 10 тыс. человек. Целью учений, согласно официальному заявлению армейского руководства, станет подготовка к “вооруженной обороне государства в общенациональном масштабе”. В числе сценариев, которые намерены отработать в рамках национальных учений, фигурирует “нейтрализация нетрадиционной угрозы” в районе “Сувалкского коридора”.

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Ранее писал, что Александр Лукашенко прибыл в Ошмянский район для посещения участка местности, где проводятся мероприятия проверки боевой готовности соединений и воинских частей. Он приказал уничтожать всех “провокаторов” на белорусской границе.

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