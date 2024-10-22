В Генштабе рассказали, планируют ли изменять призывной возраст в Беларуси

Опубликовано: 22.10.2024 14:04 , Обновлено: 22.10.2024

В Генеральном штабе Вооруженных Сил (ВС) Беларуси рассказали, собираются ли в стране изменять возраст для призыва в армию. Напомним, сейчас он составляет 18-27 лет.

“Призывной возраст - 18-27 лет - нам исторически перешел на начальном этапе становления белорусского государства. Опыт применения его показал, что для нашей страны в наших условиях, в том числе экономических, социальных, он наиболее оптимальный”, - считает консультант отдела призыва на военную службу Генштаба Андрей Мурашов, интервью с ним вышло на гостелеканале ОНТ.

О планах изменить призывной возраст в стране он не сказал. Мурашов также заявил, что с каждым годом “незначительно” увеличивается количество 18-летних белорусов, которые “выходят на призыв”. По словам представителя Генштаба, молодые люди идут служить в армию в основном в 19-20 лет и 22-23 года.

В этом же интервью Мурашов ответил на вопрос, планируют ли в Беларуси вводить призыв девушек на срочную военную службу. По словам консультанта отдела призыва на военную службу Генштаба, этот “вопрос стал очень актуальным за последние два года”.

«Очень много обращений» — В Генштабе ответили, планируют ли призывать белорусок на службу в армии

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство обороны Беларуси 22 октября начало отправлять призывников на срочную военную службу. В ведомстве рассказали, сколько тысяч молодых людей всего планируют вызвать в призывные комиссии осенью 2024 года и какую часть из них отправят на укомплектование ВС и других войск и воинских формирований.

В Минобороны рассказали, сколько тысяч белорусов отправят на срочную службу этой осенью