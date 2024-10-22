"Очень много обращений" - В Генштабе ответили, планируют ли призывать белорусок на службу в армии

Опубликовано: 22.10.2024 12:27 , Обновлено: 22.10.2024

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Беларуси рассказали, планируют ли в стране вводить призыв девушек на срочную военную службу. По словам консультанта отдела призыва на военную службу Генштаба Андрея Мурашова, этот "вопрос стал очень актуальным за последние два года".

“У нас очень много обращений, в том числе из соответствующих государственных органов, рассмотреть вопрос обязательного призыва на срочную военную службу граждан женского пола. Мы не считаем это сейчас такой необходимостью острой”, - сказал в интервью гостелеканалу ОНТ Мурашов.

По его словам, для исполнения воинской обязанности в Беларуси “достаточно граждан мужского пола”. Представитель Генташаба напомнил, что белоруски могут получить образование в силовых вузах. К примеру, представительниц женского пола набирает Военная академия, они также могут поступить на определенные специальности в Академию МВД.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко в апреле 2024 года рассказал журналистам, как относится к идее мобилизации девушек в армию. По словам главы государства, отправлять женщину, которая «должна рожать», в армию «на верную гибель» — «глупость полная».

«Если уж очень захотят» — Лукашенко рассказал, как относится к идее мобилизации женщин в армию