В Минобороны рассказали, сколько тысяч белорусов отправят на срочную службу этой осенью

Опубликовано: 22.10.2024 08:41 , Обновлено: 22.10.2024

Министерство обороны Беларуси во вторник, 22 октября, начало отправлять призывников на срочную военную службу. В ведомстве сообщили, сколько тысяч молодых людей в общей сложности планируется вызвать в призывные комиссии осенью 2024 года, и какую часть из них отправят на укомплектование Вооруженных Сил и других войск и воинских формирований.

Так, с сегодняшнего дня молодых людей начнут направлять в конкретные соединения и воинские части Вооруженных Сил, внутренних войск МВД, органов пограничной службы и органов госбезопасности.

“В первый день в войска будет направлено около тысячи призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций Вооруженных Сил, Минской военной комендатуры и 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра”, - сообщили в Минобороны.

Всего же ведомственные комиссии этой осенью вызовут около 58 тысяч белорусов призывного возраста, а на укомплектование армии в ближайшие два месяца планируется направить около десяти тысяч человек.

Призванные в армию этой осенью новобранцы должны будут принести военную присягу 23 ноября , а уволиться в запас смогут не ранее октября-ноября 2024 года.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Генеральном штабе Вооруженных Сил Беларуси сообщили, что было в SMS-сообщениях, которые в эту осеннюю призывную компанию военкоматы присылали “отдельным призывникам” в Минске.

Минские военкоматы стали присылать призывникам SMS. Что в сообщениях?