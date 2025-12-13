В ЕС подготовили новые санкции против Беларуси — Business Insider. Применят ли "ядерные"?

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 13.12.2025 12:28 , Обновлено: 13.12.2025

Совет Европейского союза подготовил проект расширения санкций против Беларуси в ответ на запрос Литвы. Об этом сообщила польская редакция издания The Business Insider. Ожидается, что санкции будут одобрены на следующей неделе.

[inf]Власти Беларуси пока официально не комментировали информацию о готовящихся новых санкциях. [/inf]

По информации польского издания, новые ограничительные меры будут одобрены в ответ на просьбу Литвы помочь с противодействием полётам контрабандных воздушных шаров. Вильнюс ранее назвал их «гибридной атакой» со стороны Минска. Также во вторник, 10 декабря, представители государств — членов Совета Европейского союза договорились о продлении уже действующих санкций.

Согласно данным The Business Insider, проект новых санкций предусматривает введение ограничений в отношении как физических лиц (пока неназванных), так и компаний. В черновике документа утверждается, что действия Беларуси угрожают «суверенитету или независимости одного или нескольких государств-членов».

Хотя окончательный список компаний и лиц, которые будут внесены в санкционный список ЕС, пока не разглашается, источники утверждают, что ограничения коснутся всех, кто, по мнению Евросоюза, «планирует, руководит, участвует, прямо или косвенно» в несанкционированном проникновении на территорию государства-члена (вероятно, Литвы), «включая его воздушное пространство», а также способствует «нарушению функционирования критической инфраструктуры».

В Европе обсуждают и «ядерные» санкции

Пока конкретный список ограничений неясен, некоторые эксперты уже обсуждают возможность применения так называемых «ядерных» санкций, например, полного закрытия границы с Беларусью всеми граничащими с ней странами Евросоюза.

Тем не менее, не все аналитики считают такой вариант эффективным. Ещё одним обсуждаемым вариантом является остановка транзита товаров и людей в Калининградскую область России — эксклав РФ на территории Европы. В ЕС полагают, что запрет на транзит в Калининградскую область может побудить Москву повлиять на Минск, чтобы прекратить кризис, обострившийся осенью 2025 года.

Что говорят в Беларуси?

Ранее генеральный директор агентства «Минск-Новости» и председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в телеэфире заявил, что Европейский союз, соседствующий с Беларусью, «подобно Карфагену, должен быть разрушен».

Лукашенко назвал 3 условия для возвращения литовских грузовиков — «Верните деньги»

В свою очередь, во время заседания Совета безопасности Беларуси 9 декабря президент Александр Лукашенко призвал власти Литвы сесть за стол переговоров, чтобы решить вопрос с застрявшими в Беларуси литовскими грузовиками. Лукашенко озвучил три конкретных условия для их возврата.

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