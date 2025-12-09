Лукашенко назвал 3 условия для возвращения литовских грузовиков - "Верните деньги"

Опубликовано: 09.12.2025 14:46 , Обновлено: 09.12.2025

Во время заседания Совета безопасности Беларуси 9 декабря Президент Александр Лукашенко призвал власти Литвы садиться за стол переговоров, чтобы вернуть литовским перевозчикам застрявшие здесь грузовики. Скоропортящиеся грузы Лукашенко предложил выкупить, а для возврата самих грузовиков озвучил три конкретных условия.

Комментируя ситуацию с литовскими перевозчиками, Лукашенко отметил, что в Беларуси для них и их грузовиков создали все необходимые условия, но от литовской стороны Минск получил совсем не ту реакцию, которую ожидал.

“Начинают мышковаться, из-под ковра или из-под плинтуса высовывают голову: “Отдайте нам эти автомобили!” Пожалуйста, берите! Но верните нам 17 или 20 автомобилей, которые вы украли. Пожарные автомобили, которые поставляли в Зимбабве. Нормализуйте работу нашего санатория, где мы лечили чернобыльских детей (они у детей отобрали фактически санаторий!). И верните нам деньги за то, что мы там строили порт”, - озвучил свои условия возврата литовских фур глава государства.

[inf]Речь о санатории “Беларусь” в литовском Друскининкае, попавшем под европейские санкции в июне 2021 года, после чего его банковские счета были заморожены, а также о 17 пожарных машинах белорусского производства, которые задержали в морском порту Клайпеды марте 2023 года. Машины стоимостью несколько миллионов долларов предназначались для Зимбабве, но были конфискованы из-за санкций Евросоюза. В настоящее время Зимбабве пытается вернуть себе технику через суд.

Что касается строительных инвестиций, то речь о клайпедском терминале сухих насыпных грузов Birių krovinių terminalas, в который ещё в 2013 году вложилась компания “Беларуськалий”. Тогда покупка 30% акций обошлась компании в 30 млн долларов. После введения санкций в отношении “Беларуськалия” эти акции были заморожены, поэтому в настоящее время порт фактически остаётся полностью под контролем литовских властей, а белорусские акционеры не могут ни использовать, ни вернуть свои активы.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что литовские политики предупредили местных перевозчиков, чьи грузовики застряли в Беларуси, что они могут попросту лишиться своих грузов и транспортных средств. Компенсировать материальный ущерб предпринимателям предложили как раз за счёт замороженных белорусских активов, таких как санаторий “Беларусь” в Друскининкае.

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Несмотря на призывы белорусских властей к Вильнюсу сесть за стол переговоров, в самой Литве по-прежнему считают, что белорусские власти на требуемых Минском переговорах на высшем уровне намерены поднять вопрос о снятии санкций. Министр внутренних дел Литвы Кондратович на днях заявил, что литовские грузовики должны покинуть Беларусь без каких-либо условий.

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