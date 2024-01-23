В ЦИК назвали единственный участок, где уехавшим белорусам разрешат проголосовать на выборах
Глава Центральной избирательно комиссии Игорь Карпенко 23 января заявил, что участки для голосования на выборах за границей «открываться не будут». И рассказал, где проголосовать белорусам, уехавшим из страны.
По словам Карпенко, которые передал Sputnik, сегодня Центризбиркому предстоит определить, как будут голосовать некоторые категории граждан: «Это в первую очередь относится к гражданам, проживающим за рубежом, которые получили соответствующие паспорта и состоят на консульском учете».
«Мы выделим специально один участок в городе Минске, где такие граждане смогут проголосовать, приехав в Республику Беларусь», – сообщил глава ЦИК.
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Карпенко напомнил, что в Избирательный кодекс были внесены изменения, согласно которым в эту избирательную кампанию участки для голосования за рубежом открываться не будут. И назвал номер единого участка –248.
[info_b]Напомним, в Беларуси 25 февраля 2024 года пройдут выборы в Палату представителей и местные советы. Предстоит избрать 12 514 депутатов на местном уровне и 110 депутатов – в нижнюю палату парламента. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля. Предвыборная агитация начнется 31 января и завершится 24 февраля (включительно).[/info_b]
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