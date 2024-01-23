В ЦИК назвали единственный участок, где уехавшим белорусам разрешат проголосовать на выборах

Опубликовано: 23.01.2024 13:05 , Обновлено: 23.01.2024

Глава Центральной избирательно комиссии Игорь Карпенко 23 января заявил, что участки для голосования на выборах за границей «открываться не будут». И рассказал, где проголосовать белорусам, уехавшим из страны.

По словам Карпенко, которые передал Sputnik, сегодня Центризбиркому предстоит определить, как будут голосовать некоторые категории граждан: «Это в первую очередь относится к гражданам, проживающим за рубежом, которые получили соответствующие паспорта и состоят на консульском учете».

«Мы выделим специально один участок в городе Минске, где такие граждане смогут проголосовать, приехав в Республику Беларусь», – сообщил глава ЦИК.

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Карпенко напомнил, что в Избирательный кодекс были внесены изменения, согласно которым в эту избирательную кампанию участки для голосования за рубежом открываться не будут. И назвал номер единого участка –248.

[info_b]Напомним, в Беларуси 25 февраля 2024 года пройдут выборы в Палату представителей и местные советы. Предстоит избрать 12 514 депутатов на местном уровне и 110 депутатов – в нижнюю палату парламента. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля. Предвыборная агитация начнется 31 января и завершится 24 февраля (включительно).[/info_b]

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