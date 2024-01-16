Глава администрации Лукашенко решил стать депутатом парламента

💼 Официально

Опубликовано: 16.01.2024 16:10 , Обновлено: 16.01.2024

Игорь Сергеенко – глава Администрации Александра Лукашенко – выдвинул свою кандидатуру на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания. Его фамилия появилась в списках, опубликованных на сайте Центризбиркома. Рядом с ним в списках еще два человека.

Игорь Петрович Сергеенко – такое ФИО значится в списках лиц, выдвинутых кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва по Витебской области. Игорь Сергеенко выдвинулся по Поставскому избирательному округу №29. В документе указано, что он работает в Администрации Президента Республики Беларусь главой Администрации. Является беспартийным. Способ выдвижения – «трудовой коллектив». Место жительства – Минск.

В этом же округе – еще две фамилии. Это Дмитрий Владимирович Андрейчик , фермер, член либерально-демократической партии. И Ирина Сергеевна Мурашко , член Белорусской партии «Белая Русь», первый секретарь райкома ОО «Белорусский республиканский союз молодежи».

ЦИК Беларуси сообщил о завершении приема документов

Сегодня в 19:00 территориальные и окружные избирательные комиссии завершают прием документов, необходимых для регистрации кандидата в депутаты, такое сообщение появилось на ТГ-канале Центризбиркома.

Там сказано, что с 16 по 30 января члены территориальных и окружных избирательных комиссий проверят поступившие документы на предмет соответствия требованиям Избирательного кодекса Республики Беларусь и примут решения о регистрации кандидатов в депутаты.

[info_b]Напомним, выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва состоятся 25 февраля.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что постоянный представитель Республики Беларусь при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Андрей Дапкюнас сообщил о том, что Минск решил не приглашать в этом году наблюдателей от данной организации на парламентские выборы. Впрочем, в МИД Беларуси отметили, что страна “готова пересмотреть свои подходы” при определённых условиях.

В МИД заявили, что Беларусь решила не приглашать на парламентские выборы наблюдателей ОБСЕ