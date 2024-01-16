В СК предупредили руководство минских предприятий о "скрытых эффектах"в Телеграм-каналах. Что это такое?

Опубликовано: 16.01.2024 20:18 , Обновлено: 31.01.2024

Начальник отдела следственного управления УСК по Минску Виктор Грамович провел 16 января в министерстве промышленности встречу с представителями промышленных предприятий Минска, на которой предупредил о негативном влиянии на рабочих белорусских заводов некоторых Телеграм-каналов.

По его словам, в Telegram-каналах “целенаправленно размещаются тексты с заданным вектором негативного воздействия на массовую аудиторию”. Виктор Громович также указал собравшимся на “скрытые эффекты не осознаваемого читателем влияния, направленные на навязывание отрицательного эмоционального отношения к представителям действующей власти и их сторонникам, разделение общества на своих и чужих”.

При этом представитель Следственного комитета заявил, что радикальные белорусы со временем стали сторонниками “самых ужасных идей в истории человечества — терроризма”, [link href=“https://minsknews.by/predstavitel-usk-stoliczy-vstretilsya-s-rukovoditelyami-promyshlennyh-predpriyatij-strany/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] агенство “Минск-Новости”.

По его словам, чтобы накануне выборов рабочие не стали последователями экстремизма, им надо рассказать о последствиях. “Превалирующее количество преступлений, связанных с экстремизмом, совершено лицами, которым присуща правовая неграмотность, что повлекло неспособность оценить последствия собственных противоправных действий как для себя лично, так и для коллектива в целом”, - заявил Виктор Громович и предложил директорами повысить “эффективность проведения профилактической работы с сотрудниками”.

“Правовая информированность граждан позволит предупредить деструктивно направленные настроения в социуме и в последующем гарантирует высокий уровень законопослушного поведения среди населения”, - поделился представитель СК своей формулой.

Ранее Телеграф сообщил, что министр МВД Беларуси Иван Кубраков в эфире гостелеканала “Беларусь 1” обвинил некоторых уехавших белорусов в давлении на “руководителей” и “должностных лиц”. По его словам, это происходит из-за предстоящих выборов депутатов.

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