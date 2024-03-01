В ЦИК Беларуси рассказали, кто, кроме чиновников, стали депутатами в Беларуси

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Опубликовано: 01.03.2024 17:43 , Обновлено: 01.03.2024

Центральная избирательная комиссия 1 марта официально подвела итоги выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва. Итоговая явка, по данным ЦИК, составила 73,1%. Председатель ЦИК Игорь Карпенко также дал "социальный портрет" избранных депутатов.

Согласно данным ЦИК, в единый день голосования белорусы избрали 110 депутатов Палаты представителей и 12 511 депутатов местных Советов депутатов всех уровней.

Глава ЦИК рассказал о составе избранных депутатов. Оказалось, что большая часть из них - мужчины (73 мужчины против 37 женщин), причем в этот раз в итоговых списках даже оказался один молодой человек в возрасте до 31 года. Большая часть депутатов - партийные (70 членов партий против 40 беспартийных), причём среди них преобладают представители партии “Белая Русь”. Они составляют почти половину (46,4% или 51 человек) избранных депутатов, сообщило агентство БелТА.

С точки зрения предыдущей трудовой деятельности, больше всего представлены в парламенте сотрудники государственных органов (40% от числа избранных депутатов). Кроме них в Палату представителей также вошли:

23,6% - сотрудники сферы науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта,

15,5% - представители промышленности, транспортной и строительной отраслей,

7,3% - представители ОВД, МЧС, военной службы,

2,7% - торговля, бытовое обслуживание, ЖКХ,

10,9% представляют иные сферы деятельности.

Кроме того, Карпенко рассказал подробнее о составе 1284 местных Совета депутатов всех уровней. В общей сложности были избраны 12 511 депутатов, причем половина из них переизбрана на новый срок. Женщин в местных Советах в процентном соотношении чуть больше, чем в парламенте - 47,7% от общего числа. Молодых депутатов в возрасте до 31 года - 3,2%. Также в местные Советы, по данным ЦИК, вошли 15 депутатов из числа граждан России, постоянно проживающих в Беларуси и имеющих право участвовать в выборах.

Первую сессию Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва ЦИК назначил на 22 марта 2024 года .

Кроме того, ЦИК объявил сроки выборов делегатов Всебелорусского народного собрания (ВНС) от местных Советов депутатов и от гражданского общества. Они должны будут пройти с 1 по 10 апреля 2024 года . От местных Советов депутатов на ВНС должны отправить 290 человек, от гражданского общества – ещё 400 человек.

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Напомним, государственный епартамент США ещё до официального объявления результатов ЦИК [link href=“https://www.state.gov/condemning-sham-parliamentary-and-local-elections-in-belarus/” target=“_blank” rel=“noopener”] назвал [/link] парламентские выборы в Беларуси «фиктивными», «недемократическими» и проведёнными «в атмосфере страха». На что в МИД заявили, что “с юридической точки зрения” в ведомстве не видят “ни одной причины”, почему официальному Минску следует прислушаться к заявлениям Государственного департамента США о прошедшем накануне едином дне голосования. В МИД намекнули, что давать оценку выборам в Беларуси, по их мнению, за рубежом не имеют права.

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