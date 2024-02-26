"Всю ночь искали гражданина Миллера в списках" - МИД ответил на заявление Госдепа по выборам в Беларуси

Опубликовано: 26.02.2024 14:51 , Обновлено: 26.02.2024

В Министерстве иностранных дел Беларуси в понедельник, 26 февраля, заявили, что "с юридической точки зрения" в ведомстве не видят "ни одной причины", почему официальному Минску следует прислушаться к заявлениям Государственного департамента США о прошедшем накануне едином дне голосования. В МИД намекнули, что давать оценку выборам в Беларуси, по их мнению, за рубежом не имеют права.

“Мы всю ночь вместе с ЦИК Беларуси искали гражданина Миллера в списках избирателей, чтобы определить, какая из окружных комиссий должна дать ответ на его жалобу. Так его и не нашли”, - заявил пресс-секретарь Анатолий Глаз, комментируя заявление своего американского коллеги Мэттью Миллера.

В официальном заявлении Государственного департамента США, сделанном ещё до официального объявления результатов Центральной избирательной комиссией, Вашингтон назвал парламентские выборы в Беларуси “фиктивными”, “недемократическими” и проведёнными “в атмосфере страха”.

В МИД Беларуси рассказали, что “провели углубленные консультации с юристами, чтобы понять, какое отношение Государственный департамент США имеет” к парламентским выборам в Беларуси и, также как и в случае с конкретным “гражданином Миллером” никакой “связи не нашли”.

“После этого мы попытались отыскать в международном праве определение роли США как оценщика избирательного процесса в независимых государствах. И здесь тоже не нашли такого права”, - подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Как следствие этого в МИД рекомендовали Вашингтону “ввести обязательное тестирование для сотрудников на знание основ международных отношений и международного права”, частью которого является в том числе Устав ООН.

“Там много важнейшей информации, в том числе про суверенитет, независимость и невмешательство во внутренние дела других государств”, - обратили внимание в МИД.

Анатолий Глаз заверил, “чтобы убрать излишнюю тревожность за океаном”, что единый день голосования, который состоялся в Беларуси 25 февраля 2024 года прошел “как это и должно быть в суверенном государстве – под защитой и в полном соответствии с белорусским законодательством”.

При этом официальный представитель МИД подчеркнул, что в Минске “не возражают, если выборы в США, какими бы странными они не казались большинству стран мира, будут проходить в полном соответствии с американским законодательством”. Он также заверил Госдепартамент США в открытости Минска “к равноправному и взаимоуважительному диалогу с американской стороной”.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Беларуси признала выборы состоявшимися: утром 26 февраля там уточнили предварительные данные по явке избирателей в единый день голосования. По обновлённой информации, она составила 73,09%: самые высокие показатели явки зафиксировали в Могилёвской области (77,03%), а самой низкой явкой традиционно отличился Минск — там на участки пришло всего 61,54% избирателей.

ЦИК объявил, что выборы в Беларуси состоялись