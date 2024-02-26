ЦИК объявил, что выборы в Беларуси состоялись

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Опубликовано: 26.02.2024 08:14 , Обновлено: 26.02.2024

Центральная избирательная комиссия Беларуси утром 26 февраля уточнила предварительные данные по явке избирателей в единый день голосования, который прошёл по всей стране накануне. По обновлённой информации, она составила 73,09%: самые высокие показатели явки зафиксировали в Могилёвской области (77,03%), а самой низкой явкой традиционно отличился Минск - там на участки пришло всего 61,54% избирателей.

По предварительным результатам, озвученным ЦИК Беларуси, выборов все 1284 местных Совета сформировали “в правомочном составе”, в том числе:

6 областных и Минский городской совет;

118 районных советов;

10 городских советов городов областного подчинения;

14 городских советов городов районного подчинения;

8 поселковых советов;

1127 сельских советов.

Кроме того, в ЦИК заявили, что в ходе единого дня голосования удалось избрать всех 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва.

Тем временем в МВД отчитались о том, что в ходе выборов удалось в полной мере обеспечить правопорядок на каждом из более пяти тысяч избирательных участков стран.

“Грубых нарушений и чрезвычайных ситуаций не допущено. Сотрудники милиции продолжают выполнять задачи по предназначению”, - заявили в МВД и поблагодарили белорусов за “понимание необходимости соблюдения мер безопасности, культурное поведение”, а также “помощь в обеспечении общественного порядка”.

Между тем, ранее Телеграф сообщил, что в ходе досрочного голосования ряд нарушений со стороны избирателей всё же были зафиксированы. Так, на прошлой неделе Центр общественного наблюдения за выборами сообщил о случае серьёзного административного нарушения на избирательных участках. Одному из белорусов, решившему досрочно проголосовать на парламентских выборах, теперь грозит штраф в 600 рублей.

Белорус «заработал» штраф в 600 рублей прямо на избирательном участке. Чем провинился?