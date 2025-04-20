"В церкви не врут" - Лукашенко предупредил о "серьезных проверках" в 2025 году и рассказал, что должны сделать белорусы

Опубликовано: 20.04.2025 12:03 , Обновлено: 20.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 апреля прибыл в Толочин, где посетил церковь Пресвятой Богородицы, расположенную на территории Свято-Покровского женского монастыря. Там он заявил, кто из белорусов в 2025 году должен готовиться "к серьезным проверкам" и что хочет, чтобы они сделали перед ними.

По его словам, в этом году белорусы обязаны, “каждый на своем приусадебном участке, если это на селе, да и в городах”, навести “соответствующий порядок”.

При этом он предупредил представителей местных властей, чтобы они готовились к проверкам. “Я заметил, что те, кому мы немало помогали, плохо работают. Поэтому - в церкви не врут - должен вам прямо сказать: этот год будет очень серьезный в плане наведения порядка в нашей стране”, - предупредил Лукашенко, передал его слова близкий к администрации президента Беларуси ТГ-канал “Пул первого”.

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«В храме врать не принято. Инсайдерская информация для местной власти. Готовься к серьезным проверкам. Будем разбираться со всеми. Делайте на своем месте то, что должны делать. Это намного проще чем у южных наших соседей. В основе моей политики будет справедливость. Заработал - получил», - заявил он, передало госагентство Белта.

Пока не ясно, коснуться ли проверки всех районов, или речь идёт именно о северных регионах Беларуси.

При этом президент призвал собравшихся сплотиться. “Я уже говорил в прошлый раз, в Рождество Христово, что это непростые годы, особенно этот год. Нам надо мобилизоваться, сплотиться и пройти их. Турбулентность, хаос, неразбериха в мире огромны”, - заявил он.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 74 «Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов», который расширил полномочия председателей исполкомов и усилил ответственность за неисполнение их требований. По заявлению пресс-службы политика, документ направлен на «укрепление влияния местных органов власти» и «повышение эффективности» их работы.

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