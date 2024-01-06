Авиакомпаниям в Беларуси разрешили вести «чёрные списки» пассажиров. Кому запретят летать?

💼 Официально

Опубликовано: 06.01.2024 09:16 , Обновлено: 06.01.2024

Авиаперевозчикам в Беларуси официально разрешили вести "чёрные списки" пассажиров, которым компания вправе отказать в продаже билета на самолёт. Данное положение закреплено в обновлённом Воздушном кодексе Беларуси, изменения которого на днях одобрил президент страны Александр Лукашенко.

О подписании соответствующего Закона “Об изменении Воздушного кодекса Республики Беларусь” вечером 5 января сообщили в Администрации президента. Сам текст обновленного Воздушного кодекса пока не опубликовали на Национальном правовом интернет-портале, однако в пресс-службе Лукашенко раскрыли некоторые подробности.

Так, в новой редакции кодекса уточнили перечень случаев, когда авиакомпании имеют право в одностороннем порядке отказать человеку в исполнении договора воздушной перевозки, а также прописали порядок возврата денежных средств, уплаченных за билеты.

“Перевозчику предоставляется право на формирование реестра лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Решение о включении пассажира в данный реестр будет приниматься перевозчиком в случае совершения пассажиром правонарушений на борту воздушного судна”, - пояснили в Администрации президента.

Из других значимых нововведений, которые оценят те, кто часто летает самолетами, - введение безбагажных тарифов. То есть теперь перевозчикам разрешили оформлять авиабилеты, не включая в его стоимость услуги по перевозке багажа. По мнению законодателей, это “позволит повысить привлекательность авиаперевозок для пассажиров”.

Помимо этого авторы поправок в Воздушный кодекс прописали порядок государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов, а также закрепили необходимость разработки планов развития аэродромов и вертодромов гражданской авиации и аэропортов.

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Ранее Телеграф сообщал, за какие именно административные правонарушения Совет министров Беларуси, занимавшийся разработкой поправок в Воздушный кодекс, предлагал авиакомпаниям вносить белорусов в “чёрный список”. Тогда речь шла о шести статьях Уголовного кодекса. Однако, предусматривались и исключения, при которых авиаперевозчик не имеет права отказать в продаже билета пассажиру, включенному в реестр.

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