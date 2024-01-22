"Это вообще законно?" - В Минске кафе внесло девушку в черный список после празднования Дня рождения

🎥 Видео

Опубликовано: 22.01.2024 12:24 , Обновлено: 22.01.2024

Жительница Минска попала в чёрный список одного из столичных кафе после празднования собственного Дня рождения. Причиной, по её словам, стало вовсе не вызывающее поведение или какие-либо правонарушения, как можно было бы предположить, а "нарушение правил бронирования" столиков в заведении.

О ситуации, с которой столкнулась девушка Лиза в столичном бистро Mon Nom, она рассказала на своей страничке в TikTok. В кафе девушка в ноябре 2023 года отмечала свой 21-ый день рождения и, по её словам, сам праздник удался на славу.

“Было уютно и очень мило, с нами хорошо общался весь персонал”, - рассказала девушка, подчеркнув, что “никаких драк, истерик не устраивала”, но в итоге всё равно “попала в чёрный список”. Выяснилось это уже в этом году, когда девушка вновь решила посетить понравившееся кафе. Забронировать столик во второй раз девушке не удалось, поскольку её аккаунт заблокировали в Instagram заведения (именно через него можно зарезервировать столик в Mon Nom) - за “несоблюдение правил бронирования”.

Оказалось, что руководству кафе не понравилось, что в День рождения за праздничным столиком Лизы было всего четыре человека, хотя по внутренним правилам заведения забронировать места можно лишь для компании от пяти человек и более, меньшим компаниям предлагают рассчитывать на места по живой очереди (что вечером выходного дня сделать бывает непросто).

Сама же девушка пояснила, что одна из приглашённых ею подруг заболела в День рождения и не смогла прийти, но именинница решила “не отменять из-за этого весь праздник и не портить себе настроение”. Впрочем, придя в кафе, предупредить об изменившихся обстоятельствах администратора заведения девушка либо не догадалась, либо забыла на волне праздничного настроения, но реакцию руководства кафе она посчитала чрезмерной, и некоторые комментаторы оказались с ней солидарны.

“У меня вопрос, на каких основаниях у нас в заведениях нужно бронировать стол на определенное количество человек? Это вообще законно? Очень странная политика заведения не пускать к себе людей”, - поинтересовалась одна из пользовательниц соцсети в комментариях под видео.

Сама же девушка, которую заведение внесло в чёрный список, задавалась тем же вопросом. По её мнению, владельцы кафе отнеслись к ней весьма предвзято: другие клиенты заведения, которые поделились в комментариях своим опытом посещения Mon Nom, утверждали, что им подтверждали бронь и на трёх, и на четырёх человек, в том числе, в выходные дни, которые у общепита традиционно считаются самыми загруженными.

“У меня вопрос к Mon Nom: расскажите мне, пожалуйста, если у меня заболела подруга в день рождения, я должна писать вам и отчитываться о количестве гостей и срывать себе праздник? Или я должна была искать себе новое заведение в вечер субботы? Нас было не один человек, не два. Нас было четверо!”, - возмутилась автор видео.

[link href=“https://www.tiktok.com/@lizzko?refer=embed” title=“@lizzko” target=“_blank” rel=“noopener”] @lizzko [/link] Отстутсвие клиентоориентированности или просто обиженки. Мой опыт похода в MonNom в Минске [link href=“https://www.tiktok.com/tag/monnom?refer=embed” title=“monnom” target=“_blank” rel=“noopener”] #monnom [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/monnombar?refer=embed” title=“monnombar” target=“_blank” rel=“noopener”] #monnombar [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“заведенияминск” target=“_blank” rel=“noopener”] #заведенияминск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7325779098529254149?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Liz” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Liz [/link]

Видео, набравшее за два дня почти 400 тыс. просмотров, вызвало немало споров по поводу законности таких “чёрных списков” клиентов. Отметим, что с точки зрения белорусского законодательства, заказ и обслуживание в заведении общественного питания – это договор розничной торговли, следовательно, он регулируется нормами гражданского права. Согласно положениям статьи 10 “Закона о защите прав потребителей”, продавцу запрещено устанавливать “какие-либо преимущества, прямые или косвенные ограничения при выборе товара (работы, услуги)”. Впрочем, есть в статье и оговорка - “за исключением преимуществ или ограничений, предусмотренных законодательством”.

Таким исключением могут быть внутренние правила заведения, которые имеет право установить владелец заведения для своих гостей. Впрочем, они также должны быть чётко прописаны и быть единообразными для всех клиентов.