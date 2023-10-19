"Готовы по любому звонку" - В Беларуси объявили внезапную проверку бывших спецназовцев

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Опубликовано: 19.10.2023 10:52 , Обновлено: 19.10.2023

В Беларуси объявили внезапную проверку боевой готовности добровольцев из числа бывших военнослужащих, проходивших службу в спецподразделениях Министерства внутренних дел и внутренних войск. Как пояснили 19 октября в МВД, её организовали по поручению президента Беларуси и под руководством Государственного секретариата Совета безопасности.

В учениях, которые растягиваются на несколько дней, принимают участие более 500 бойцов из добровольческого отряда “Смерч” и членов ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД “Честь”. Учения сводятся к оттачиванию навыков по огневой, тактической и медицинской подготовке, тактически передвижений на поле боя и на спецтранспорте, изучению новых видов вооружения, включая беспилотники, которые используются для разведки местности, сообщили в МВД.

“650 человек добровольцев - подготовленных, высоко мотивированных - по любому звонку готовы прибыть в любую точку Республики Беларусь, вооружиться и успешно выполнить задачу любой сложности”, - пояснил замминистра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков, что представляют собой подобные добровольческие подразделения из числа бывших спецназовцев.

По словам представителей силовых ведомств, “мощную группировку” из числа бывших военнослужащих, как показывают подобные проверки, Минобороны может мобилизовать “менее чем за 24 часа”. По словам самих участников учений, “по боевому сигналу прибудет гораздо больше людей, чем по учебному”.

В МВД также отметили, что “направление военно-мобилизационной работы и территориальной обороны” в Беларуси будет “планомерно усиливаться”.

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Напомним, в настоящее время Минобороны Беларуси проводит очередную проверку боевой готовности. В рамках неё накануне на полигоне «Гожский» под Гродно разыграли «тактический эпизод с боевой стрельбой» с участием танкового подразделения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Кроме того, было запланировано передвижение военной техники и личного состава по «дорогам общего пользования» в четырех областях — Минской, Витебской, Брестской и Гродненской областей. Также для учений огородили колючей проволокой, бетонными блоками и мешками с песком здание райисполкома в Ивацевичах Брестской области.

В Ивацевичах здание райисполкома обнесли колючей проволокой и бетонными блоками. Что происходит?