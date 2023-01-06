В Беларусь прибыла российская военная техника с буквой «Z»

Опубликовано: 06.01.2023 12:05 , Обновлено: 06.01.2023

В Беларусь 6 января прибыл эшелон с российской военной техникой, сообщили в Министерстве обороны и опубликовали фотографии. На части машин есть маркировка с буквой «Z».

В белорусском военном ведомстве заявили, что сейчас происходит «наращивание региональной группировки войск (РГВ)» Беларуси и России с целью «обеспечения военной безопасности Союзного государства».

Там утверждают, что прибывшая военная техника входит в состав РГВ.

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Напомним, что войска РФ передвигаются на военной технике со специальной маркировкой Z в Украине.

К слову, украинские генералы не исключили новой попытки российских войск по захвату центральной и Западной Украины. Россияне собираются повторить наземную атаку на украинскую столицу Киев и непокорённый Харьков, заявили украинские генералы, в том числе и главнокомандующий Залужный.

Генералы ВСУ рассказали, когда Россия бросит 200 тыс солдат в наступление на Ровно, Киев и Харьков

В Беларуси все опровергают. Так, 5 января в Минобороны Беларуси заявили, что будут проводить с российскими военными «боевое слаживание».