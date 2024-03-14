В Администрации Лукашенко озвучили особенности амнистии 2024 года

Опубликовано: 14.03.2024 08:04 , Обновлено: 14.03.2024

Амнистия 2024 года, которую в Беларуси планируют приурочить к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, будет несколько отличаться от предыдущих. О её отличительных особенностях на днях рассказала заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс.

Она сообщила, что на данный момент законопроект об амнистии уже “отработан” и в первой редакции “согласован со всеми заинтересованными” сторонами. После доработки документ передадут на утверждение парламента и президента, сообщило агентство БелТА.

По словам Чуприс, в 2024 году амнистия затронет широкий круг несовершеннолетних и тех, кто был осуждён за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте, а также женщин, имеющих несовершеннолетних детей. Кроме того, по планам авторов законопроекта, коснётся амнистия и несовершеннолетних, осуждённых за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (в том числе при наличии отягчающих обстоятельств).

При этом по поручению президента был “проработан специальный механизм” трудоустройства бывших заключенных. Он, по словам замглавы президентской Администрации, будет распространяться как на тех, кого полностью освобождают из мест лишения свободы, так и на тех, кому лишение свободы заменят на ограничение свободы.

Ранее Телеграф сообщил, что в январе этого года Лукашенко поручил уполномоченным ведомствам, включая МВД, «подойти нетрадиционно» к вопросу амнистии, запланированной на 2024 год, и «перелопатить» Уголовный кодекс.

Лукашенко поручил МВД «нетрадиционно» провести амнистию в Беларуси и «перелопатить» Уголовный кодекс

А 13 марта стало известно о помиловании 15 осужденных, отбывающих наказание в белорусских тюрьмах и колониях, среди которых - 9 женщин и 11 человек, которые совершили преступления, ещё будучи несовершеннолетними.

Лукашенко помиловал 15 человек