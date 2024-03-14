Лукашенко помиловал 15 человек

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Опубликовано: 14.03.2024 07:39 , Обновлено: 14.03.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 15 осужденных, отбывающих наказание в белорусских тюрьмах и колониях. О подписании соответствующего указа 13 марта сообщили в Администрации президента.

По данным президентской пресс-службы, среди помилованных - 9 женщин. Кроме того, известно, что 11 человек из списка помилованных совершили преступления, ещё будучи несовершеннолетними. Некоторым помилованным изменили условия отбывания наказания на более мягкие, остальным - сократили оставшуюся часть наказания

Как сообщили в Администрации президента, предложения о помиловании были внесены Комиссией по вопросам помилования и освобождения от уголовной ответственности во исполнение поручения Главы государства.

Ранее Телеграф сообщил, что в январе этого года Лукашенко поручил уполномоченным ведомствам, включая МВД, “подойти нетрадиционно” к вопросу амнистии, запланированной на 2024 год, и “перелопатить” Уголовный кодекс.

Лукашенко поручил МВД «нетрадиционно» провести амнистию в Беларуси и «перелопатить» Уголовный кодекс