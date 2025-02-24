Австралия ввела санкции против начальника Генштаба и 7 белорусских предприятий. Кто ещё в списке?

Опубликовано: 24.02.2025 09:46 , Обновлено: 24.02.2025

Власти Австралии приняли новый пакет санкций, который они приурочили к третьей годовщине начала войны в Украине и назвали крупнейшим пакетом санкций с февраля 2022 года. В общей сложности под санкции - визовые и экономические - попали порядка 70 физических лиц и 79 организаций. Оказались среди них и граждане Беларуси и компании, зарегистрированные в Республике.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте премьер-министра Австралии, новый пакет санкций нацелен на тех лиц и организации, которые, по мнению австралийских властей, способствовали “углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей”. Власти страны такое “углубление военного сотрудничества” двух стран расценили как “опасное расширение войны”, которое, по их мнению, будет иметь “серьёзные последствия для безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона”.

Под санкции попали российские оборонные предприятия, транспортные компании и представители финансового сектора, а также СМИ. Оказались в обновлённом списке, опубликованном на сайте австралийского правительства, и 5 белорусов, а также 7 предприятий, которые работают в том числе на оборонную промышленность страны.

Так, в числе физлиц оказались:

первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Олег Мищенко,

начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко,

заместитель министра обороны, начальник вооружений Вооруженных Сил Беларуси Андрей Федин,

директор БелОМО Александр Мороз,

первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.

Список компаний, на которые распространяются целевые финансовые санкции Австралии, пополнился следующими белорусскими предприятиями:

ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»,

ОАО «МНИПИ»

ОАО НИИЭВМ,

ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»,

ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения»,

ОАО «Пеленг»,

ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей».

[info_b]Официальный Минск пока никак не комментировал расширение австралийских санкций, однако, с 2022 года Австралийский Союз включён в список иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, что также предполагает ряд значимых экономических ограничений в отношении физических и юридических лиц из этих стран.[/info_b]

Новость Телеграф

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко в конце сентября прошлого года на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля, отвечая на вопросы молодёжи, назвал санкции Запада «фашизмом». По мнению президента, эти ограничения ввели «не против него лично», а «против всей страны и всех белорусов». При этом глава государства подчеркнул: для Республики это — «время возможностей».

«Выхода другого просто нет» — Лукашенко назвал западные санкции «фашизмом» и «временем возможностей»