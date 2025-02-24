Австралия ввела санкции против начальника Генштаба и 7 белорусских предприятий. Кто ещё в списке?
Власти Австралии приняли новый пакет санкций, который они приурочили к третьей годовщине начала войны в Украине и назвали крупнейшим пакетом санкций с февраля 2022 года. В общей сложности под санкции - визовые и экономические - попали порядка 70 физических лиц и 79 организаций. Оказались среди них и граждане Беларуси и компании, зарегистрированные в Республике.
Согласно заявлению, опубликованному на сайте премьер-министра Австралии, новый пакет санкций нацелен на тех лиц и организации, которые, по мнению австралийских властей, способствовали “углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей”. Власти страны такое “углубление военного сотрудничества” двух стран расценили как “опасное расширение войны”, которое, по их мнению, будет иметь “серьёзные последствия для безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона”.
Под санкции попали российские оборонные предприятия, транспортные компании и представители финансового сектора, а также СМИ. Оказались в обновлённом списке, опубликованном на сайте австралийского правительства, и 5 белорусов, а также 7 предприятий, которые работают в том числе на оборонную промышленность страны.
Так, в числе физлиц оказались:
- первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Олег Мищенко,
- начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко,
- заместитель министра обороны, начальник вооружений Вооруженных Сил Беларуси Андрей Федин,
- директор БелОМО Александр Мороз,
- первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.
Список компаний, на которые распространяются целевые финансовые санкции Австралии, пополнился следующими белорусскими предприятиями:
- ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»,
- ОАО «МНИПИ»
- ОАО НИИЭВМ,
- ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»,
- ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения»,
- ОАО «Пеленг»,
- ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей».
[info_b]Официальный Минск пока никак не комментировал расширение австралийских санкций, однако, с 2022 года Австралийский Союз включён в список иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, что также предполагает ряд значимых экономических ограничений в отношении физических и юридических лиц из этих стран.[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко в конце сентября прошлого года на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля, отвечая на вопросы молодёжи, назвал санкции Запада «фашизмом». По мнению президента, эти ограничения ввели «не против него лично», а «против всей страны и всех белорусов». При этом глава государства подчеркнул: для Республики это — «время возможностей».
«Выхода другого просто нет» — Лукашенко назвал западные санкции «фашизмом» и «временем возможностей»