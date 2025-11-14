Уже 17 ноября? МВД Польши подготовилось к открытию ещё двух КПП на границе с Беларусью

Опубликовано: 14.11.2025 08:39 , Обновлено: 14.11.2025

Министерство внутренних дел и администрации Польши опубликовало законопроект, в соответствии с которым ещё два автомобильных пункта пропуска на границе с Беларусью предлагается открыть уже в следующий понедельник, 17 ноября. Узнали подробности документа.

Законопроект накануне был опубликован на сайте польского Центра государственного законодательства. По данным польского портала Wirtualna Polska, в МВД убеждены, что данный законопроект “отвечает ожиданиям общественности и потребностям бизнеса”.

В проекте постановления МВД предлагается возобновить с 17 ноября работу двух автомобильных пункта пропуска на границе с Беларусью: Бобровники-Берестовица, закрытого в феврале 2023 года, и Кузница Белостоцкая-Брузги, закрытого в ноябре 2021 года.

В документе прописаны определённые ограничения:

Через пограничный переход Бобровники–Берестовица предлагается пропускать только транспортные средства, зарегистрированные в государствах-членах Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) — участниках Соглашения о Европейской экономической зоне и Швейцарской Конфедерации, а также разрешить там пассажирское сообщение, в том числе на автобусах.

На погранпереходе Кузница–Брузги предлагается разрешить движение только пассажирского транпорта, за исключением автобусов.

“Планируемые мероприятия направлены на возобновление потока людей и товаров, что является ответом на ожидания социальной стороны, в частности большой группы предпринимателей, перевозчиков и людей, выезжающих на заработки из Беларуси в Польшу”, — указано в обосновании проекта.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, премьер-министр Дональд Туск предупреждал что открытие двух дополнительных погранпунктов на границе с Беларусью будет “пробным” и будет реализовано только после консультаций с Литвой.

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В свою очередь в Министерстве иностранных дел Беларуси после высказываний Туска выступили со своим заявлением, указав на то, что Польша и Литва не имеют права в одностороннем порядке принимать решение об открытии пунктов пропуска на границе. Там подчеркнули, что «для танго нужны двое».

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