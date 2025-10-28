Туск объявил о скором открытии двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Есть условие

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Опубликовано: 28.10.2025 17:59 , Обновлено: 28.10.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в Белостоке, заявил, что в ноябре может разрешить работу ещё двух закрытых пунктов пропуска на границе с Беларусью. Однако сразу оговорился, что окончательное решение будет согласовано с Литвой.

Речь идёт о переходах «Бобровники» (рядом «Берестовицей» в Гродненской области) и «Кузница» ( белорусский КПП «Брузги» в Гродненской области), — уточнил премьер-министр Польши во время выступления на Форуме Европейского Союза по вопросам сплочения границ и развития в Белостоке. По его словам, возобновление работы КПП на границе с Беларусью будет «пробным».

«Если по какой-то причине окажется, что границу необходимо закрыть, я не буду колебаться ни минуты. Но я надеюсь, что все по обе стороны границы понимают, что эти переходы могут служить простым людям и что политика не должна постоянно грубо вмешиваться в жизнь людей, живущих вблизи границы», — заявил польский премьер.

По словам Туска, один из КПП будет работать с ограничениями. «Что касается Бобровников, то никаких логистических проблем нет. Что касается Кузницы, дорожное покрытие на S19 будет готово только к концу года, поэтому пропуск будет распространяться на транспортные средства массой до 3,5 тонн, но не тяжелее», — пояснил Туск.

«Что касается Половца (соответствует белорусскому «Лесная» в Брестской области), то по соображениям безопасности, пока там находится наш военный лагерь, мы пока не можем об этом говорить. Мы все понимаем, что если нам удастся открыть эти два пункта пропуска, в Бобровниках и Кузнице, то проблема, возникшая из-за закрытой границы, будет в значительной степени решена», — заявил премьер-министр.

Туск добавил, что поручил министерствам подготовить решение, которое может быть подписано уже на этой неделе, до конца октября.

«Но у нас есть проблема на литовско-белорусской границе. Из-за неоднократных провокаций, как с использованием воздушных шаров, так и других, со стороны Беларуси и России, литовцы закрыли свой единственный пограничный переход с Беларусью несколько десятков часов назад. Поэтому я ожидаю интенсивных переговоров с литовцами, чтобы не застать их врасплох. Мы должны проводить последовательную политику в отношении наших соседей», — предупредил Дональд Туск.

При этом премьер заверил, что считает границу Польши и Беларуси «безопаснее, чем когда-либо».

Напомним, что КПП “Брузги-Кузница” власти Польши закрыли в ноябре 2021 года, а КПП “Берестовица-Бобровники” — 10 февраля 2023 года. Официальной причиной закрытия было названо обеспечение национальной безопасности и предотвращение возможных гибридных угроз, связанных, в частности, с нелегальной миграцией.