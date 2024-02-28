«Усугубляет чрезвычайную плачевную ситуацию» – МИД Беларуси заявил о негативной роли концепции прав человека

Опубликовано: 28.02.2024 09:50 , Обновлено: 28.02.2024

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич выступил на сессии Совета ООН по правам человека 27 февраля. Он раскритиковал западное видение олицетворения прав человека. И поставил в пример белорусскую модель.

Амбразевич, в частности, усомнился, что права человека помогли миру стать «менее конфликтным и более гармоничным». Он указал на то, что 2023 год «стал свидетелем рекордного за последние 30 лет числа региональных вооруженных конфликтов в мире». И усмотрел в этом «весомую негативную роль концепции прав человека». Поскольку «обвинения в нарушении утопичных бумажных стандартов в сфере прав человека давно стали инструментами давления и дискредитации оппонентов в арсенале стран Запада». А благодаря доминированию в мировой экономике и в международном информационном пространстве «США и страны Евросоюза используют права человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных и независимых государств».

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А Беларусь, по словам замминистра, в отличие от этих стран продолжает поиск гармонии в отношениях государства и индивидуума, большинства и меньшинств, работает в плане формирования соответствующих правовых механизмов и гарантий. Именно Беларусь сейчас – образец демократии, подчеркнул заместитель министра, именно в Беларуси все более активную роль играют политические партии.

«Недавние изменения в Конституции нашей страны приняты на референдуме методом прямой демократии. Мы усилили роль парламента. Мы создаем свой самобытный институт народовластия – Всебелорусское народное собрание с конкретными полномочиями в стратегических сферах нашей жизни– заявил Амбразевич. – Все идет так, как определяет белорусский народ, устойчиво, постепенно, эволюционным путем».

Таким образом, по словам Амбразевича, права человека в их международном измерении давно вместо объединения стали поводом для распрей и конфликтов.

«А указанная роль концепции прав человека в мире лишь усугубляет чрезвычайную плачевную ситуацию в области выполнения Целей устойчивого развития», – резюмировал заместитель министра иностранных дел Беларуси.

Ранее Телеграф писал, что в Министерстве иностранных дел Беларуси 26 февраля заявили, что “с юридической точки зрения” в ведомстве не видят “ни одной причины”, почему официальному Минску следует прислушаться к заявлениям Государственного департамента США о прошедшем накануне едином дне голосования. В МИД намекнули, что давать оценку выборам в Беларуси, по их мнению, за рубежом не имеют права.

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