США, Германия и Франция отказались давать деньги после обвинений сотрудников агенства ООН в участии в атаке ХАМАС на Израиль

Опубликовано: 28.01.2024 22:30 , Обновлено: 28.01.2024

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал 10 стран-доноров, которые прекратили финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР - рус, UNRWA англ.), пересмотреть свое решение, заявив, что агентство и отчаянно нуждающиеся палестинцы не должны быть наказаны из-за предполагаемых действий десятка сотрудников. Ранее Израиль обвинил сотрудников этого агенства ООН в участии в набеге ХАМАСа на его территорию.

Согласно данным израильской разведки, об участии сотрудников агенства ООН в атаке стало известно из допросов некоторых террористов, кто был арестован в ходе операции 7 октября. В Израиле заявили, что на месте массового убийства во время атаки террористов ХАМАСа присутствовали транспортные средства ООН.

Гутерриш заверил, что девять сотрудников БАПОР уже были уволены за предполагаемую причастность к нападению ХАМАСА на Израиль 7 октября, и любой сотрудник ООН, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе путем уголовного преследования. Генсек ООН утверждает, что Управлению служб внутреннего надзора ООН (УСВН), высшему следственному органу в системе ООН, было предложено провести расследование.

Ранее, в прошлое воскресенье, власти Израиля официально передали генеральному комиссару БАПОР Филиппу Лаззарини информацию, в которой утверждалось, что к нападению 7 октября были причастны не менее 12 сотрудников БАПОР.

Лаззарини немедленно вылетел в Нью-Йорк, чтобы обсудить обвинения с Гутерришем, прежде чем проинформировать ключевых доноров в середине недели и сделать заявление в пятницу, как раз в тот момент, когда международный суд выносил свой вердикт по запросу Южной Африки о временном постановлении, предписывающем Израилю разрешить доставку помощи в Газу.

Официальные лица ООН надеялись предотвратить коллапс, показав, что они действуют упреждающе и быстро. Но США отреагировали на разоблачения приостановлением финансирования БАПОР, позже ещё девять стран последовали их примеру, включая Великобританию и Германию. США были крупнейшим донором агентства, внеся более 340 миллионов долларов, [link href=“https://www.theguardian.com/world/2024/jan/28/un-chief-urges-donors-to-reconsider-unwra-funding-withdrawal” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание the Guardian.

Ирландия и Норвегия - две страны, которые выразили ужас в связи с поступившими обвинениями, но не стали приостанавливать финансирование, заявив, что БАПОР действовало оперативно, как только были установлены личности сотрудников. “Доноры, не морите детей голодом из-за грехов нескольких отдельных сотрудников по оказанию помощи”, - сказал Ян Эгеланн, генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев. ЕС также выразил свою обеспокоенность, но пока не приостановил оказание помощи.

Франция в воскресенье, 28 января, стала последней страной, заявившей о приостановке перевода средств.

Глава БАПОР Лаззарини выразил свою растерянность таким развитием событий: “Наша гуманитарная операция, от которой зависят жизни 2 миллионов человек в Газе, терпит крах. Я шокирован тем, что такие решения принимаются на основе предполагаемого поведения нескольких человек, в то время, как из-за продолжения войны потребности только растут и надвигается голод. Палестинцам в Газе не нужно это дополнительное коллективное наказание. Это бросает тень на всех нас”.

В ответ, Израиль резко раскритиковал генсека БАПОР. “Мистер Лаццарини, пожалуйста, подайте в отставку”, - написал министр иностранных дел Исраэль Кац на X, добавив, что БАПОР не будет играть никакой роли в “послезавтрашней” войне в Газе.

В свою очередь, представитель израильского правительства Эйлон Леви обвинил БАПОР в том, что оно является “фронтом ХАМАСА”. “Оно буквально покрывает ХАМАС”, - заявил он в эфире X (бывший Твиттер).

А посол Израиля в ООН Гилад Эрдан сказал: “Как символично, что именно в Международный день памяти жертв Холокоста было доказано то, о чем мы заявляли в течение многих лет: что сотрудники БАПОР сотрудничают с террористической организацией ХАМАС”.