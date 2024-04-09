"Умеем кое-как" - Лукашенко потребовал от промышленников выйти на "японский уровень качества"

Опубликовано: 09.04.2024 17:13 , Обновлено: 10.04.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о состоянии и задачах развития промышленности рассказал, за счет чего отечественные предприятия смогут конкурировать с китайскими на рынке "дружественных стран дальней дуги". Слова главы государства привела его пресс-служба.

Как отметил Лукашенко, белорусская промышленность должна занять свои ниши в Африке, Латинской Америке и Азии.

“Произвести хорошо. Это мы умеем кое-как. Качественно, некачественно, дорого, дешево - произвели. Но главный вопрос - реализовать продукцию и получить деньги”, - подчеркнул президент.

Пока, как рассказал белорусский лидер, планы по экспорту в “дружественные страны дальней дуги” не выполнены. “В Африке, Латинской Америке, Азии сегодня огромный спрос на промышленную продукцию”, - заверил Лукашенко.

А для развития экспорта нужно улучшать качество товаров. “В Год качества (да и всегда) производимая продукция должна быть на высочайшем уровне. И никак иначе. Это не прихоть, а суровая жизненная необходимость”, - заявил он.

И как раз улучшение качества, уверен он, поможет белорусским производителям конкурировать с китайскими. “Мы должны выйти примерно на японский уровень качества. Задача - закрепиться и увеличить долю рынка”, - сказал Лукашенко.

На этом же совещании президент предложил решить проблему дефицита кадров на предприятиях за счет привлечения пенсионеров. “Среди них есть много активных, желающих работать людей. Пускай не рванем на 30 тыс. человек, но мы найдем несколько тысяч патриотично настроенных людей, которых можем позвать на производство”, - заявил Лукашенко.

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Также белорусский лидер рассказал о ситуации с коррупцией в промышленности, в частности об “ошибках” руководства и о том, за что “прощения быть не может”. “Но когда вы в карман кладете, и это на виду у тех, кто должен смотреть и смотрит, вы не ходите и не плачьтесь, что тут чрезмерно кого-то напрягают», — сказал Лукашенко.

«Не ходите и не плачьтесь» — Лукашенко рассказал, за что в промышленности «не может быть прощения»