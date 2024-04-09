"Не ходите и не плачьтесь" - Лукашенко рассказал, за что в промышленности "не может быть прощения"

Опубликовано: 09.04.2024 13:17 , Обновлено: 09.04.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о состоянии и задачах развития промышленности рассказал о коррупции в этой сфере, в частности об "ошибках" руководства и о том, за что "прощения быть не может".Слова главы государства привела его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что количество коррупционных схем в промышленности растет.

“И не надо тут ссылаться на какие-то риски, что у вас не хватает рисков [речь о бизнес-рисках, на которые руководство предприятия иногда идет для его развития]. На это уже глаза закрываем. Но когда вы в карман кладете, и это на виду у тех, кто должен смотреть и смотрит, вы не ходите и не плачьтесь, что тут чрезмерно кого-то напрягают”, - заявил белорусский лидер.

И добавил, что за “ошибку” наказания не будет. При этом Лукашенко не пояснил, что он имеет в виду под этим понятием.

“Вы всегда можете достучаться вплоть до Президента и объяснить свою ошибку. Но если вы воруете беззастенчиво, опуская тысячные трудовые коллективы и флагманы нашей промышленности, прощения тут быть не может”, - подчеркнул глава государства.

Лукашенко также отметил, что этот подход не изменится, потому что только так можно сохранить страну. “Спрос будет жесточайший”, - дополнил президент.

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