Украинская разведка заявила о возможности теракта на БелАЭС. Что известно?

Опубликовано: 20.11.2022 18:06 , Обновлено: 20.11.2022

Главное управление разведки Минобороны Украины 20 ноября сообщило, что получило данные о готовящихся тераках на территории Беларуси. По их данным они должны спровоцировать "техногенные катастрофы на объектах критической инфраструктуры". Никаких доказательств своим утверждениям ГУР Украины не привело.

Украинские разведчики обвинили в планировании таких диверсий Россию. По утверждениям ГУР, теракты должны произойти в Брестской и Гродненской областях, граничащих со странами ЕС и Украины. “Одна из главных целей – белорусская атомная электростанция «Островец»”, - утверждают в ГУР МО Украины.

[info_b]В России на данный момент не комментировали обвинения, в Беларуси тоже. [/info_b]

Тертель рассказал, как и когда «300 боевиков» из Украины пойдут на Минск, «нанося потери правоохранителям»

Украинские разведчики утверждают, что теракты готовят российские спецслужбы, чтобы “ответственными традиционно назначить граждан стран НАТО и Украины, которые якобы будут переодеты в белорусскую военную форму”. Там уверены, что таким образом российские спецслужбы хотят “ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине”, а также “создать необходимое для Кремля общественное мнение в белорусском обществе”.

Ранее Телеграф сообщил, что в Государственном пограничном комитете Беларуси (ГПК) сообщили, что зафиксировали вторжение одного украинского военнослужащего на территорию Беларуси. По данным ГПК, он что-то делал в снегу.

Один украинский солдат вторгся на территорию Беларуси — ГПК