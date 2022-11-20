Один украинский солдат вторгся на территорию Беларуси - ГПК
В Государственном пограничном комитете Беларуси (ГПК) сообщили, что зафиксировали вторжение одного украинского военнослужащего на территорию Беларуси. По данным ГПК, он что-то делал в снегу.
В ГПК считают такие действия украинского военного провокацией.
В Погранкомитете утверждают, что происшествие было зафиксировано 19 ноября в 16:00, когда ещё было светло. В районе контрольно-пропускного пункта на железной дороге в Словечно (Выступивчичи с украинской стороны) “вооруженный человек”, по данным ГПК, пересёк границу Украины и Беларуси по железнодорожному мосту. Судя по видео, украинский военнослужащий ни от кого не прятался, спокойно разгуливал по мосту, в то время как белорусские пограничники снимали его действия со значительного расстояния и не предпринимали действий по пресечению нарушения государственной границы.
https://twitter.com/GpkGovBY/status/1594333300629426176?t=Vt73aoomtBGj_9w8HJZi5w&s=19
В ГПК считают, что украинский военнослужащий “осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу”. В Погранкомитете Беларуси сообщили, что проводят проверку по факту случившегося.
В ГПК заявили, что к инциденту могла привести “низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований”. А в дальнейшем такие “провокационные” действия могут спровоцировать “вооруженнок боестолкновение”.
Ранее Телеграф сообщил, что в украинские строители продолжают возведение бетонной стены на границе с Беларусью. Белоруские пограничники даже сняли видео, как исправно у них это получается.
ГПК показал видео строительства Великой украинской стены на границе с Беларусью