Один украинский солдат вторгся на территорию Беларуси - ГПК

🎥 Видео

Опубликовано: 20.11.2022 17:48 , Обновлено: 20.11.2022

В Государственном пограничном комитете Беларуси (ГПК) сообщили, что зафиксировали вторжение одного украинского военнослужащего на территорию Беларуси. По данным ГПК, он что-то делал в снегу.

В ГПК считают такие действия украинского военного провокацией.

В Погранкомитете утверждают, что происшествие было зафиксировано 19 ноября в 16:00, когда ещё было светло. В районе контрольно-пропускного пункта на железной дороге в Словечно (Выступивчичи с украинской стороны) “вооруженный человек”, по данным ГПК, пересёк границу Украины и Беларуси по железнодорожному мосту. Судя по видео, украинский военнослужащий ни от кого не прятался, спокойно разгуливал по мосту, в то время как белорусские пограничники снимали его действия со значительного расстояния и не предпринимали действий по пресечению нарушения государственной границы.

https://twitter.com/GpkGovBY/status/1594333300629426176?t=Vt73aoomtBGj_9w8HJZi5w&s=19

В ГПК считают, что украинский военнослужащий “осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу”. В Погранкомитете Беларуси сообщили, что проводят проверку по факту случившегося.

В ГПК заявили, что к инциденту могла привести “низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований”. А в дальнейшем такие “провокационные” действия могут спровоцировать “вооруженнок боестолкновение”.

Ранее Телеграф сообщил, что в украинские строители продолжают возведение бетонной стены на границе с Беларусью. Белоруские пограничники даже сняли видео, как исправно у них это получается.

ГПК показал видео строительства Великой украинской стены на границе с Беларусью