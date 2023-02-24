Украина отправила на границу с Беларусью механизированные бригады

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Опубликовано: 24.02.2023 16:19 , Обновлено: 04.07.2024

Украинские СМИ сообщили, что границу с Беларусью усилили недавно созданными новыми механизированными бригадами ВСУ. Их специально учили действовать в местности, свойственной для этого региона.

В Минобороны Украины сообщили, что подразделения предназначены для ведения боевых действий в лесной и болотистой местности.

При этом спикер украинской погранслужбы (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телеканала 24 заявил, что ситуация на украинско-белорусской границе по состоянию на 24 февраля 2023 года контролируемая.

“В течение вчерашних суток и минувшей ночи каких-то провокаций на границе мы не отмечали. Ситуация непосредственно по линии границы с Беларусью и Россией остается полностью контролируемой. Конечно, эти направления остаются довольно напряженными. К примеру, на территории Беларуси продолжают находиться российские военные подразделения. По нашей информации, это около 9-10 тысяч военнослужащих”, - рассказал украинский военный.

По его словам, те подразделения РФ, которые находятся в Беларуси, преимущественно находятся на полигонах, где проходят подготовку, где проходят совместные учения, которые уже длятся не один месяц.

“Чтобы там не было на территории Беларуси, наша основная задача – быть готовыми к развитию любой ситуации, в том числе и к провокациям”, - заявил Андрей Демченко.

Тем временем, в Государственном Погранкомитете Беларуси (ГПК) утверждают, что украинские военные продолжают минировать территории рядом с границей. Причем делают это демонстративно. А ещё показывают неприличные жесты белорусским коллегам.

В ГПК Беларуси показали, какие жесты украинцы демонстрируют на границе