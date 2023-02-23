Польша начала устанавливать на границе с Беларусью и РФ противотанковые укрепления

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Опубликовано: 23.02.2023 18:54 , Обновлено: 06.04.2023

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил 23 февраля, что его страна начала возводить военные укрепления на границе с Беларусью и Россией (Калининградская область).

В качестве примера он показал, какие сооружения уже появились на границе с Россией.

“Мы начали превентивное расширение безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания. Первые укрепления уже развернуты на границе с Калининградской областью”, - сообщил польский министр.

Правда пока неясно из его сообщения, будут ли точно такие возведены на белорусской границе.

Ранее польские власти заявили, что могут полностью закрыть границу с Беларусью. Но сделают это не по политическим причинам, а из-за возможной угрозы безопасности страны.

“Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы. Но мы будем анализировать это по мере развития событий”, — сказал замминистра иностранных дел РП Павел Яблоньский.