Опубликовано: 22.12.2022 21:12 , Обновлено: 22.12.2022

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета 22 декабря прокомментировал планы, стратегию и темпы продвижения российских войск в Украине.

Например, он использовал фразу «курочка по зернышку клюет», не соглашаясь с тем, что война в Украине затягивается.

«Ну, а что касается того, что и как происходит, я уже много раз говорил: интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям, курочка по зернышку клюет», — заявил Путин.

Кроме того, российский президент впервые вместо обозначения «спецоперация» использовал слово «война»:

«Наша цель — не раскручивать маховик военного конфликта, а — наоборот — закончить эту войну».

[info_b]Отметим, что за употребление слова «война» по отношению к нынешним событиям в Украине россиянам грозит ответственность вплоть до уголовной. [/info_b]

Оценивая российский арсенал, Путин не стал спорить, что российским военным «чего-то не хватает», упомянув беспилотники. «Но у нас есть заделы, — добавил он. — У нас есть собственные финансовые ресурсы, мы в состоянии это [новое оружие] сделать».

Также Путин затронул тему переговоров с Украиной.

«Все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке. А мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры», — сказал он.

А ранее Телеграф писал, что Путин пообещал «пощелкать» те системы ПВО Patriot, которые США передадут украинским военным.