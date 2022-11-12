Украина начала строить бетонную стену на границе с Беларусью. Но не только

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Опубликовано: 12.11.2022 11:03 , Обновлено: 04.07.2024

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил 11 ноября, что на границе Украины с Беларусью в Волынской области началось строительство бетонного забора. Уже готово 3 километра. В то же время, украинские пограничники тренируются вызывать артиллерийский огонь на границу.

“Сейчас на Юге наши люди встречают наших военных, а на Севере кипит другая работа – здесь возводят стену на границе с Беларусью. Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни”, сообщил Кирилл Тимошенко.

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По его словам, также работы ведутся в Ровенской, и в Житомирской областях. Возводят фортификационные сооружения и обустраивают границу также и в регионах, граничащих с территорией России.

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А командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев провел в то же день проверку и учения пограничников на границе с Беларусью.

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Украинские пограничники учились отражать наступление противника, вызывать артиллерийский огонь и подмогу. Сергей Наев заявил, что по результатам учений пограничники показали нужный уровень боеготовности.

“Эта готовность поддерживается ежедневно и в случае необходимости она будет усилена путем выделения дополнительных сил и средств”, – пообещал Сергей Наєв. В этот же день также состоялась проверка одного из подразделений пограничной службы, который выполняет задачи по охране государственной границы непосредственно на водном участке, разделяющем Украину и Беларусь.

Ранее Телеграф сообщил, что советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 6 ноября заявил, что россияне пока не смогут напасть с территории Беларуси на Украину снова. И призвал украинцев не беспокоиться.

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