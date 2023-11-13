СК обвинил "прибалтийские карательные батальоны" в смерти нелегала, найденного в Беларуси

Опубликовано: 13.11.2023 17:20 , Обновлено: 13.11.2023

Следственный комитет Беларуси 13 ноября вновь обвинил власти Латвии в "показательной расовой ненависти", "ретрансляции еврофашистской идеологии" и в формировании "прибалтийских карательных батальонов". Причиной резких заявлений стала смерть очередного нелегального мигранта, которого нашли белорусские пограничники 12 ноября на границе с Латвией.

В Госпогранкомитете 13 ноября рассказали, что тело очередного иностранца накануне днём обнаружил белорусский пограничный наряд в Верхнедвинском районе, вблизи границы с Латвией. Согласно статистике белорусского ведомства, это уже 13-я смерть нелегала на белорусско-латвийской границе с начала 2023 года.

При этом в пограничном ведомстве убеждены, что к смертям нелегальных мигрантов на границе приводит исключительно “культивируемая в сопредельных странах ЕС античеловечная политика по отношению к беженцам”.

В свою очередь Следственный комитет сообщил о проверке по данному инциденту, которую начал Верхнедвинский районный отдел СК. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и назначила судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти мужчины.

Однако ещё до получения результатов экспертиз и официального окончания проверки в СК заявили, что жизнь иностранца на белорусско-латвийской границе “отняла показательная расовая ненависть со стороны властей Латвии”.

“Ретрансляция еврофашистской идеологии, сформированной властями Латвии, вывела соответствующую формулу решения миграционного кризиса: “нет человека – нет проблемы”. Именно поэтому прибалтийские карательные батальоны продолжают цинично убивать беженцев”, - заявили с СК Беларуси, фактически повторив своё заявление десятидневной давности.

Тогда в СК сообщили, что завели уголовное дело в отношении “должностных лиц” в соседней Латвии. По словам белорусских следователей, некие “латвийские наемники” относились к нелегалам, шедшим с территории Беларуси, с “особой жестокостью”.

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В Латвии на нынешние заявления белорусского СК и ГПК пока никак не отреагировали, впрочем, какой-то публичной реакции со стороны официальных лиц не было и на предыдущее заявление о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что Александр Лукашенко 27 октября заявил, что не считает Беларусь «отстойником», а потому пообещал не останавливать мигрантов, которые пытаются нелегально попасть в ЕС через границу Беларуси, и которым там, по его словам, грозит смерть.

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