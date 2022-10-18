У Зеленского назвали белорусский народ дружественным, но не исключили военные меры

🎤 Мнение

Опубликовано: 18.10.2022 16:20 , Обновлено: 18.10.2022

Глава Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью ERP 18 октября заявил, что считает белуорсскиц народ дружественным по отношению к украинцам. При этом он сделал оговорку, что часть белорусов такими не являются.

“Белорусский народ для нас – дружественный народ, в отличие от некоторых политических деятелей”, – утверждает секретарь СНБО Украины.

Он заявил, что считает территорию Беларуси “оккупированной” Россией “в экономическом, политическом и иных смыслах” довольно давно. Алексей Данилов уточнил, что украинские спецслужбы и разведка следят за тем, что происходит в Беларуси. Особенно в связи с прибытием российских военных.

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“Мы отслеживаем все эти процессы. Но мы учитываем, что есть белорусский народ, который не имеет никакого желания воевать с нами, об этом известно не только нам, но и всем остальным, включая Путина”, - сказал он.

“Мы очень внимательно следим за тем, как они [россияне] будут использовать белорусскую территорию, и в случае необходимости нами будут приняты все необходимые решения, в том числе военного характер”, - [link href=“https://rus.err.ee/1608754789/aleksej-danilov-rossiju-neobhodimo-razoruzhat-potomu-chto-jeto-ugroza-vsemu-chelovechestvu” rel=“noopener” target=“_blank”] пообещал [/link] глава СНБО Украины.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко дал интервью телеканалу NBC, в котором заявил, что армия Беларуси не собирается воевать в Украине. При этом он подтвердил, что власти Беларуси поддерживают Россию после ее вторжения на территорию Украины.

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