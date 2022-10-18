Переброска российских военных в Беларусь не повлияет на войну в Украине — Пентагон

Опубликовано: 18.10.2022 09:42 , Обновлено: 18.10.2022

Представитель Министерства обороны США прокомментировал прибытие в Беларусь около 9 тыс. российских военных в рамках развертывания региональной группировки войск.

Журналист спросил, «есть ли у Пентагона какие-либо опасения по поводу нападения из Беларуси либо российских войск, либо какой-то совместной атаки».

На что военный чиновник ответил:

«Что касается Беларуси, мы, безусловно, за ней следим. В настоящее время у нас нет никаких признаков, которые заставили бы нас, знаете ли, изменить наши взгляды на поле боя в его нынешнем виде».

Ранее Телеграф писал, что российские и белорусские военные в рамках развертывания совместной региональной группировки войск планируют в том числе стрелять и пускать зенитные управляемые ракеты. Об этом сообщил представитель Министерства обороны РБ Валерий Ревенко.

Прибывшие в Беларусь российские военные будут пускать ракеты — Минобороны

Напомним, Россия намерена прислать в Беларусь порядка 9 тыс. своих военнослужащих. Кроме этого — самолеты МИГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». А еще — около 170 танков, 200 боевых бронированных машин (ББМ), до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

Прибывшие в Беларусь российские военные будут пускать ракеты — Минобороны