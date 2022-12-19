У Шольца встревожились из-за визита Путина в Минск

Опубликовано: 19.12.2022 16:23 , Обновлено: 19.12.2022

Официальный представитель канцлера Германии Олафа Шольца — Штеффен Хебештрайт — заявил, что власти ФРГ «испытывают определенную тревогу» из-за визита российского президента Владимира Путина в Минск.

По его словам, в Германии обеспокоены тем, что пока нет ответа на вопрос «о роли Беларуси в войне России против Украины и возможной дальнейшей модификации, трансформации этой роли».

Хебештрайт заявил, что сейчас Беларусь «помогает России в этом отношении», а именно «предоставляет российским военным свою территорию для развертывания войск» и «свое воздушное пространство для российских боевых самолетов».

На вопрос журналистов, ждет ли ФРГ, что Беларусь вступит в войну против Украины, он ответил, что не хотел бы использовать такую формулировку.

При этом добавил, что «белорусская помощь может наращиваться, так что и такой вариант оказывается в сфере возможного».

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не собирается заставлять Александра Лукашенко начать вторжение в Украину. Он назвал «глупыми» и «безосновательными» сообщения о том, что Владимир Путин 19 декабря в Минске попытается заставить Беларусь вступить в войну России с Украиной.

А Александр Лукашенко 16 декабря сказал, что россияне не ходят «пешком» и не управляют Беларусью.

Напомним, Владимир Путин 19 декабря официально прибыл в Минск на одном из трех правительственных самолётов России.