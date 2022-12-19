Путин прилетел в Минск сразу на трёх самолётах

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 19.12.2022 15:55 , Обновлено: 19.12.2022

Владимир Путин официально прибыл в Минск на одном из трёх правительственных самолётов России. Об этом свидетельствуют данные открытого серисва Flightradar24.

В Минске в международном аэропорту приземлился только один из трёх поднятых в воздух российских правительственных самолётов RA-96014, RA-96020 и RA-96022. Произошло это после 15:00 по минскому времени.

По всей видимости, два дополнительных самолёта были подняты в воздух для конспирации. Например, чтобы ВСУ не знали, в каком именно летит президент России. В то же время, в Украине даже объявляли воздушную тревогу, когда самолёт Владимира Путина приближался к Минску. Возможно, из-за сопровождающих его истребителей. Но это не точно.

В пресс-службе Александра Лукашенко также подтвердили, что Владимир Путин прибыл в Минск. Встречать президента РФ в Минском аэропорту лично прибыл Александр Лукашенко. После вручения букета цветов и пожатия рук они отправились во Дворец Независимости в Минске на переговоры. Как сообщают российские СМИ, они поехали в одном лимузине российского производства “Аурус”.