Песков рассказал, что Путин не будет делать в Минске

Опубликовано: 19.12.2022 14:56 , Обновлено: 19.12.2022

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 19 декабря, что президент РФ Владимир Путин не собирается заставлять Александра Лукашенко начать вторжение в Украину. Он назвал "глупыми" и "безосновательными" сообщения о том, что Владимир Путин 19 декабря в Минске попытается заставить Беларусь вступить в войну России с Украиной.

По его словам, “новые цели и задачи союзной группировки РФ и Беларуси” обсуждаются в “текущем режиме”, передает ТАСС.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что президент России Владимир Путин во время предстоящего визита в Минск намерен оказать давление на Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран. В то же время, в ISW не исключили, что Путин будет пытаться заставить власти Беларуси поддержать планы по новому вторжению в Киевскую область после зимы. Однако в ISW оценили риск такого вторжения с территории Беларуси как низкий, но возможный.

“Никто, кроме нас, Беларусью не управляет”

В свою очередь, Александр Лукашенко 16 декабря заявил, что россияне не ходят “пешком” и не управляют Беларусью.

“Многие у нас тут начинают шептаться, когда не получается договориться, что Россия ставит неприемлемые для нас условия, связанные с нашей независимостью и суверенитетом. Абсолютно откровенно говорю: при всех сложностях, если Российская Федерация – руководство – хочет строить отношения с суверенным независимым государством Беларусь, если Россия воспринимает нас как суверенное государство.., мы готовы выстраивать отношения”, - не стал он отрицать наличие разногласий.

Ранее Телеграф сообщил, что Беларусь и Россия пока не договорились о цене на газ в 2023 году. Об этом сообщил глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич 19 декабря.

Беларусь не договорилась с Россией по цене на газ на 2023 год — Минэнерго