У семьи Нобелевского лауреата Беляцкого суд хочет забрать жилье — «СБ»

Опубликовано: 01.02.2023 11:19 , Обновлено: 01.02.2023

В ближайшее время у Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого и его жены суд может конфисковать квартиры. Об этом сообщила госгазета «СБ».

«В ближайшее время Беляцкий может лишиться практически всего, «нажитого непосильным трудом» в Беларуси», — заявили в издании.

Там утверждают со ссылкой на слова гособвинителя, что речь идет о находящихся под арестом квартирах-офисах «Весны» (в Минске по проспекту Независимости 78А и улице Мержинского, 8-26), а также квартире, которая оформлена на жену Беляцкого.

Кроме того, под арестом находятся нежилое помещение на улице Красная, которую называли «Территория прав» и квартира, принадлежащая жене правозащитника Валентина Стефановича, заявила «СБ».

Напомним, суд над Нобелевским лауреатом Беляцким и его соратниками начался 5 января 2023 года. Прокуратура обвинила участников незарегистрированной правозащитной организации «Вясна», которую власти Беларуси признали экстремистской, в совершении преступлений по части 4 статьи 228 и части 2 статьи 342 Уголовного кодекса.

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