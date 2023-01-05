В Минске начался суд над Нобелевским лауреатом Беляцким и его соратниками

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Опубликовано: 05.01.2023 11:27 , Обновлено: 05.01.2023

Государственные СМИ опубликовали фото находящегося в клетке в зале Минского суда Алеся Беляцкого, который получил Нобелевскую премию мира в 2022 году. Также рядом с ним находятся его соратники Валентин Стефанович, Владимир Лабкович и Дмитрий Соловьев.

Прокуратура обвинила участников незарегистрированной правозащитной организации “Вясна”, которую власти Беларуси признали экстремистской, в совершении преступлений по части 4 статьи 228 и части 2 статьи 342 Уголовного кодекса.

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[info_b] Статья 228 УК РБ Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере наличных денежных средств или денежных инструментов. Наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Часть 2 статья 342 УК РБ

Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии признаков более тяжкого преступления. Наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет. [/info_b]

Алесь Беляцкий и его соратники находятся в тюрьме уже 1,5 года. Нобелевскую премию мира ему присудили 7 октября 2022 года. Он разделил ее с украинской правозащитной организацией «Центр гражданских свобод» и российской правозащитной организацией «Мемориал».

Генпрокуратура Беларуси рассказала, в чем обвинила Нобелевского лауреата Беляцкого