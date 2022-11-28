Генпрокуратура Беларуси рассказала, в чем обвинила Нобелевского лауреата Беляцкого

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Опубликовано: 28.11.2022 17:48 , Обновлено: 28.11.2022

Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что отправила в суд дело против незарегистрированного правозащитного центра «Вясна», которым руководил и был основателем Нобелевский лауреат 2022 года Алесь Беляцкий.

В ведомстве сообщили, что обвинили Беляцкого, Стефановича, Лабковича и Соловьева в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.228 и ч.2 ст.342 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

[info_b] Статья 228 УК РБ

Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере наличных денежных средств или денежных инструментов. Наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет .

Часть 2 статья 342 УК РБ

Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии признаков более тяжкого преступления. Наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет . [/info_b]

Прокуроры [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/v-sud-napravleno-ugo2911/” rel=“noopener” target=“_blank”] утверждают [/link], что представители “Вясны” получали финансирование из-за границы с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года. В Генпрокуратуре сообщили, что обвиняемые обналичивали деньги в Литве и перевозили в Беларусь в общей сумме “не менее 201 тыс. евро и 54 тыс. долларов США путем их поэтапного перемещения через границу без декларирования”.

По данным Генпрокуратуры, представители незарегистрированной организации “Вясна” тратили деньги на оплату штрафов, счетов за питание арестованных в Беларуси.

Также деньги были потрачены на оплату труда адвокатов белорусов, подозреваемых по уголовным делам, “связанным с грубым нарушением общественного порядка, выражением протеста на действия государственных органов Республики Беларусь”.

Ранее Телеграф сообщил, что Нобелевскую премию мира в 2022 году присудили белорусу — правозащитнику Алесю Бяляцкому, а также украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод» и российской правозащитной организации «Мемориал». Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Нобелевской премии 7 октября.

Нобелевскую премию мира дали белорусу Алесю Беляцкому