У президента Литвы отчитались об успехах после закрытия границы с Беларусью. В Вильнюсе согласны не все?

Опубликовано: 03.11.2025 17:52 , Обновлено: 03.11.2025

Главный советник президента Дейвидас Матулёнис заявил, что закрытие границы с Беларусью как инструмент борьбы с шарами, которые мешали работе литовских аэропортов, сработало.

В качестве довода литовский политик назвал «сильное раздражение» со стороны властей Беларуси после принятия решения Вильнюсом.

«Закрытие пограничных пунктов пропуска — это действительно серьёзный удар, учитывая, что (…) осталось два пункта пропуска в Польше и один в Латвии. И в этом случае мы можем продолжить разговор с поляками и латышами о дальнейших шагах. Со стороны наших партнёров чувствуется солидарность», — заявил Матулёнис.

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Напомним, что правительство Литвы приняло решение закрыть границу с Беларусью на месяц — до 30 ноября включительно. Пограничный переход Шальчининкай-Бенякони был полностью закрыт, а движение через переход Мядининкай-Каменный Лог было ограничено — пересечь его можно только в виде исключения, в том числе и некоторым белорусам.

В ответ власти Беларуси выказали протест в связи с действиями Литвы и Польши (та отложила на две недели открытие закрытых пунктов пропуска). А Совмин ограничил движение по территории Беларуси грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве и Польше.

Ущерб литовским компаниям на миллиард?

В свою очередь, вице-президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы Linava Олег Тарасов заявил, что литовские компании могут потерять до 1 млрд евро в случае постоянного закрытия границы. «Грузы заберут наши соседи, у которых более гибкая позиция», — заявил бизнесмен.

«Если вы посмотрите на карту, страны Балтии — это аппендикс Европы. И когда поляки откроют три перехода, смысла ехать в страны Балтии не останется, — говорит он. — Львиная доля товаров и так идет через Польшу. Они уже подготовили инфраструктуру, построили автобаны к границам. И если Дональд Туск скажет “открываем” — так и будет».

Тем временем Повилас Дрижас, генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (TTLA) утверждает, что литвоские грузовики просто застряли в Беларуси из-за закрытия границы Литвой.

“Это очень сложная ситуация, и пока нет решения. Ситуация ухудшается, и я не знаю ни об одном литовском грузовике, который бы вернулся”, - сказал Дрижас.

По словам Дрижаса, проблема распространяется не только на застрявшие автомобили, но и на торговлю Литвы со странами Азии. “Наши торговые отношения уже начинают ощущать негативные последствия закрытия границы, - сказал он. - Литва может постепенно исчезнуть с логистической или торговой карты. Это уже не просто транспортная проблема”.

В Беларуси цифры ущерба для белорусских компаний из-за решения Вильнюса официально не называли.

В то же время, ранее общественное телерадио Литвы (LRT) сообщило, что в 2024 году общий экспорт Литвы в Беларусь составил чуть более 1 млрд евро, что составляет 2,4% от общего экспорта Литвы. При этом экспорт товаров именно литовского происхождения составил 34 млн евро, что составляет 3,24% от общего экспорта товаров литовского происхождения.

А вот экономист Swedbank Нериюс Мачюлис утверждает, что экономика Литвы практически не испытает негативного влияния. С белорусской стороны точных данных об экспорте в Литву не публикуется. Однако ранее основную часть составляли калийные удобрения, которые шли в порт Клайпеды.

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