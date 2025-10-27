МИД Беларуси передал Литве ноту протеста из-за «антинародных» действий

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Опубликовано: 27.10.2025 18:39 , Обновлено: 27.10.2025

МИД Беларуси сообщил, что вызвал временного поверенного в делах Литвы, чтобы вручить ему ноту протеста. В ведомстве заявили, что Литва пренебрегает «фундаментальными принципами свободы передвижения».

Так в министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на закрытие границы. В результате решения Литвы у Беларуси осталось только два пропускных пункта с Евросоюзом: один на границе с Польшей и один — с Латвией.

«Данное решение, затронувшее права не только граждан Беларуси, но и граждан Литвы, а также граждан Европейского союза и других государств, наглядно демонстрирует пренебрежение Вильнюсом фундаментальными принципами свободы передвижения — одной из основополагающих ценностей Шенгенского пространства и Европейского союза в целом», — говорится в заявлении МИД.

В министерстве заявили, что оценивают действия властей Литвы как имеющие «антинародный характер», а также предложили «нормализацию диалога» и взаимодействие на границе.

Тем не менее в Литве уже заявили, что будут действовать жестко в ответ на запуски с территории Беларуси воздушных шаров, которые мешают работе аэропортов. Одной из мер противодействия может стать их уничтожение с помощью оружия.

Также правительство Литвы пообещало держать границу закрытой до того момента, пока ситуация не наладится. Что конкретно подразумевается под “налаживанием ситуации”, там не уточнили.