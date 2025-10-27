Сколько будет закрыта граница Литвы с Беларусью? В Вильнюсе назвали условия и последствия для экономики

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Опубликовано: 27.10.2025 18:28 , Обновлено: 27.10.2025

После закрытия границы Литвы на неопределенный срок в МИД Беларуси данное решение назвали «провокацией», мотивированной желанием досадить Беларуси и России. Тем не менее, в Вильнюсе настроены решительно.

Премьер страны Инга Ругинене заверила, что в среду, когда соберётся заседание правительства, чуда не произойдет и временный шатдаун на пропускных пунктах Мядининкай и Шальчининкай станет бессрочным.

«Сколько времени это займёт? Я очень надеюсь, что когда мы возьмём ситуацию под контроль и дадим чёткий сигнал Беларуси, возможно, в будущем мы сможем принять другие решения. Сегодня принято решение действовать максимально жёстко. Другого пути нет», — заявила литовский политик.

И в то время, как русскоязычные водители, по сообщениям литовских СМИ, после возмущений покинули КПП на границе с Беларусью, на оставшихся двух работающих пропускных пунктах в Евросоюз на белорусской границе стали расти очереди.

Сколько литовцев ездили в Беларусь?

По данным литовской пограничной службы, большинство путешествующих между Беларусью и Литвой — граждане Беларуси.

«Среди них наибольшую долю составляют те, у кого есть вид на жительство и визы в странах Европейского Союза. Наибольшую долю среди них составляют те, кто имеет какие-либо трудовые отношения в ЕС. Среди них много водителей грузовиков и т.д.», — заявил представитель Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT) Гедрюс Мишутис.

По его словам, ежедневно границу с Литвой пересекали чуть более 1000 граждан Беларуси (30 000 в месяц) и около 300 литовцев (чуть менее 10 000 в месяц).

«Чаще всего это поездки к родственникам, но есть и те, кто ездит за дизельным топливом, разрешённым количеством акцизных товаров, алкоголем и сигаретами. Однако таких уже мало, потому что это уже невыгодно», — заявил Мишутис, говоря о литовцах, которые путешествуют в Беларусь.

Литовцам, кстати, закрытие границы не помешает: они смогут её пересечь, если верить заверениям литовских властей. Как минимум, для возвращения на родину.

Как скажется на экономике?

Общественное телерадио Литвы (LRT) сообщило, что в 2024 году общий экспорт Литвы в Беларусь составил чуть более 1 млрд евро, что составляет 2,4% от общего экспорта Литвы. При этом экспорт товаров именно литовского происхождения составил 34 млн евро, что составляет 3,24% от общего экспорта товаров литовского происхождения.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис утверждает, что экономика Литвы практически не испытает негативного влияния. С белорусской стороны точных данных об экспорте в Литву не публикуется. Однако раньше основную часть составляли калийные удобрения, которые шли в порт Клайпеды.

Но эта практика уже несколько лет как не работает. «Беларуськалий» пытался судиться с Литвой из-за санкций, но пока безрезультатно.

Протестуют же против решения литовского правительства только некоторые автоперевозчики. Литовская национальная ассоциация автомобильных перевозчиков LINAVA уже заявила, что выступает против закрытия границы.

В LINAVA подсчитали, что запрет на возможность ездить в Беларусь обойдется компаниям в среднем в 300 евро за грузовик в день.

«Вопросы безопасности воздушного пространства должны решаться в воздушном пространстве, а не на приграничных дорогах. Давайте не будем повторять ошибок наших соседей», — заявил Нарунас Раулинайтис, генеральный секретарь LINAVA.

Тем не менее, литовские экономисты уверены, что на экономику Литвы запрет будет иметь минимальные последствия.

Эксперт банка Citadele Александрас Изгородин заявил, что литовские перевозчики, у которых был значительный поток в Беларусь, переориентировались на европейские рынки ещё с 2022 года.

Если это на самом деле так, то литовское правительство будет чувствовать себя куда комфортнее, чем коллеги в Варшаве, которые столкнулись не только с давлением со стороны Китая, но и серьезными обвинениями со стороны польского бизнеса. В итоге Варшава отказалась от идеи блокировки границы.

А это значит, что Вильнюс сможет держать границу закрытой куда дольше, чем Польша.

Ранее Telegraf.news писал, что министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прокомментировал реакцию литовских властей, которые на неопределённый срок закрыли движение на границе из-за “шаров из Беларуси”. Глава внешнеполитического ведомства предложил литовским властям “самим разобраться” с “шайками” контрабандистов на своей территории.

«Всю жизнь летали» — МИД Беларуси ответил Литве на закрытие границ из-за шаров