У Лукашенко объяснили, почему указ о возвращении белорусов ничего не изменил

Опубликовано: 09.02.2023 11:48 , Обновлено: 09.02.2023

Заместитель главы Администрации Александра Лукашенко Ольга Чуприс заявила, что указ о возвращении белорусов «не изменит процессуальных правил, которые установлены нормами уголовно-процессуального законодательства».

По ее словам тем, кто ожидал такие изменения, «нужно понимать, что президент не может нарушить нормы закона и принять иные решения, потому что сам УПК [Уголовно-процессуальный кодекс] это ему не позволяет».

В то же время Чуприс заявила, что право давать «определенные гарантии» желающим вернуться белорусам имеет генеральный прокурор.

Какие именно гарантии, она не уточнила. Ранее генпрокурор Андрей Швед заявлял, что если белорус получил решение комиссии «на руки» о том, что «к нему нет претензий или изменена мера пресечения», которые позволяют вернуться в страну, «в случае возникновения каких-либо претензий» от правоохранителей все же могут «применяться меры процессуального принуждения» или «какое-то правовое решение». Но только «с согласия генерального прокурора или лица, исполняющего его обязанности». И добавил, что это «гарантия», прописанная в документе.

Напомним, в Беларуси опубликовали текст указа №25 от 6 февраля 2023 года, который создает комиссию по возвращению белорусов, уехавших по политическим мотивам из страны после 2020 года. В тексте документа есть и состав комиссии.

А по каким пунктам будут голосовать члены комиссии, можно прочитать по ссылке.